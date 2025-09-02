罷團志工林口宣傳連署…新北男狂譙髒話、攻擊！被依選罷法起訴

▲新北地檢署將楊男起訴。（資料圖／記者黃哲民攝）

文／中央社

罷免國民黨立委洪孟楷團體志工4月間於新北市林口區宣傳連署時，遭到楊姓男子公然辱罵並攻擊致傷，新北檢近日依違反選罷法之以強暴妨害他人為罷免案連署等罪嫌起訴楊男。

根據起訴書，罷免國民黨立委洪孟楷團體的曾姓志工等3人，4月間在新北市林口區某超市前人行道外側宣傳罷免案連署，楊男路過時心生不滿，以「當罷免志工就應受人民檢驗」為由，反覆貼身逼近曾姓志工等3人，且持手機試圖近距離拍攝其臉部。

楊男公然辱罵3名志工髒話，並徒手攻擊曾姓志工，致其受有背部挫傷。楊男在偵查中坦承有與3名志工發生衝突，但辯稱他講話會帶一些肢體語言，沒有特別含義，雖然他有對曾姓志工揮拳，但印象中對方有躲開，他沒有打到曾姓志工等。

新北地檢署檢察官勘驗超市門口監視器、志工手機錄影畫面等，未採信楊男說詞。檢方表示，楊男利用其身形優勢，針對3名女性志工貼身逼近、窮追不捨，甚至徒手毆打年逾70歲曾姓志工，並踐踏、踢飛因遭其攻擊而散落地面的罷免連署書，楊男所辯僅為卸責飾詞，毫無悔意。

檢方依違反選罷法之以強暴妨害他人為罷免案連署、刑法傷害、公然侮辱等罪嫌起訴楊男，為想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從重以違反選罷法之以強暴妨害他人為罷免案連署罪處斷。