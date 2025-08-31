　
政治

公開罷免吳思瑤連署書「水銷過程」　賴苡任：心情無比沉重

▲罷免吳思瑤連署書全數銷毀。（圖／賴苡任臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團隊今年六月到台北市選舉委員會提交2階連署書，但領銜人張克晉未現身，送件未成造成罷瑤失敗。時任召集人賴苡任今（31日）透過臉書表示，所有連署書已全數水銷完畢，「在水銷的整個過程中，心情無比沉重，因為我們不夠努力，不夠優秀，才讓這些承載著對吳思瑤不滿的連署書，沒有發揮它本來的作用。」他說，要不是吳思瑤這麼爛，自己也不會站出來罷免。為了國家好，她應該下台，但為了政黨輪替，請繼續她的表演。

賴苡任說，謝謝曾經支持過「地動刪瑤」罷免吳思瑤的北投天母好朋友們，不畏當時的社會氛圍，尤其是司法最風聲鶴唳的時候，願意勇敢的替我們簽下連署書。

賴苡任指出，團隊已經將所有罷免相關及含有個人資料的文件全數銷毀，而且由自己及團隊成員全程跟車、拍攝並親自到水銷場監督全過程。除了對所有支持者表達感謝之意，其實更多的是抱歉及自責，在水銷的整個過程中，眼睛盯著這些連署書，心情無比沉重，因為我們不夠努力，不夠優秀，才讓這些承載著對吳思瑤不滿的連署書，沒有發揮它本來的作用。

賴苡任感嘆，今天是8月的最後一天，所以選擇在今天把影片PO出來，除了要讓支持者安心，所有個資都沒有外流，也象徵所有的罷免與反罷，都會在今天畫上句點。「無論是1/11我站出來，4/14被破門搜索、到6/7罷瑤結束，之後再全心投入反罷到8/23，過去的8個月，是大家的支持與陪伴，才能讓我一直走下去。」

賴苡任提及，回想起今年4、5月，打開電視網路，綠營政論全部都在罵他一個人，從罵5分鐘逐漸變成罵50分鐘。各種人格毀滅、羞辱、杜撰、猜測、抹黑、造謠。但好在有大家的支持，讓他知道，自己不能退縮。他要謝謝所有的支持者、謝謝所有在路上比讚揮手的人、謝謝曾經默默關心罷瑤的人、謝謝所有的媒體朋友、謝謝國民黨內無數協助過他的黨公職、謝謝市黨部主委黃呂錦茹及所有幹部、謝謝民眾黨的好朋友、謝謝他的團隊每一位成員、謝謝律師、謝謝最親愛的人、謝謝家族的親戚朋友、謝謝父母、謝謝胞妹賴苡安。「最後，還是要謝謝吳思瑤，要不是妳這麼爛，我也不會站出來罷免妳。為了國家好，你應該下台，但為了政黨輪替，請繼續妳的表演。」

08/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

罷免吳思瑤賴苡任連署書

