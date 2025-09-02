芝加哥周末連32起槍擊！54人中彈7人喪命　川普批州長：可悲軟弱

▲ 抗議者聚集在芝加哥川普大樓前舉行勞動節集會。 （圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國芝加哥在勞動節長週末爆發嚴重槍擊潮，從8月29日晚間至9月1日中午這短短數十小時內，至少發生32起槍擊事件，共54人中彈，其中7人不幸身亡。美國總統川普（Donald Trump）要求州政府出手，甚至不排除聯邦介入，但伊利諾州州長普利茲克（Jay Robert Pritzker）與芝加哥市長強森（Brandon Johnson）則強烈反對軍隊進駐。

根據《ABC新聞》取得的警方報告，槍擊案幾乎遍布全市各區。就在川普於8月30日在Truth Social批評普利茲克「軟弱又可悲」的數小時後，布朗斯維爾（Bronzeville）深夜11點10分再傳7人中彈事件，所幸皆無生命危險。川普警告，若州長不能「快速解決」，聯邦將考慮出手。

普利茲克反駁，芝加哥並未陷入叛亂或真正緊急狀況，不應出現國民警衛隊，並放話若川普政府強行部署，「那就是美軍入侵，很快就會上法院」。市長強森也在勞動節遊行中喊話，「不要軍隊進駐芝加哥，要投資芝加哥！」

報導中提到，芝加哥暴力問題由來已久。2024年全市發生573起謀殺案，遠高於紐約市的377起和洛杉磯的268起，換算謀殺率達每10萬人22起，高於紐約與洛杉磯，但仍低於底特律（32）、華盛頓特區（27）和亞特蘭大（25）。

此次槍擊受害者橫跨各年齡層，包括一名17歲少女在家中被流彈擊中手臂；8月29日晚間，一名25歲女子中三槍身亡，另有23歲女子受傷；一名31歲男子在車輛交火中中彈；8月30日深夜，一輛SUV停下後槍手下車射擊，造成1死1傷。9月1日凌晨後，又接連發生至少4起槍擊，1名48歲男子命危。

報導中也提到，川普近期多次動用聯邦力量處理治安。今年稍早，他在華盛頓特區宣布犯罪緊急狀態，部署數千名國民警衛隊與聯邦探員，據市長鮑澤（Muriel Bowser）透露，暴力犯罪隨後下降45%，劫車案件更暴跌87%。他6月也在洛杉磯反ICE暴動中派出4000名國民警衛隊與700名海軍陸戰隊，直到7月初才幾乎全面撤回。

普利茲克則表態，對於部分形式的聯邦協助持開放態度，他希望酒精、菸草、火器和爆裂物管理局（ATF）能加強清除街頭槍枝，也希望FBI協助地方警方逮捕犯罪者「如果是這樣，我們會很歡迎，但那並不是他們打算要做的」。

