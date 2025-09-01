遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋駁：沒說過不提告

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前接受專訪透露，自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機，這個人可能想知道他的作息、有沒有帶誰回家，但自己生活太單純了，他也隨即報警處理，但追到目前仍是死局。事後，警方回覆並詢問沈是否要提告，沈當時表示「並不用」。對此，沈伯洋今（1日）晚間透過3點聲明駁斥，他沒有說不告，警政署回覆給記者的也沒有這樣寫，不知道消息來源為何。

沈伯洋日前接受節目《話時代人物》專訪時被主持人鄭弘儀問到，「有人跟蹤你嗎」，沈伯洋透露「一天到晚」，有一次還直接抓到有人在他家門口裝了針孔攝影機，自己覺得這個人可能想知道他的作息、可能想看有沒有帶誰回家，但自己生活太單純了，這個人一定覺得非常困擾。

沈伯洋也還原過程，大家知道摩托車會有螺絲，這個人把電池收在坐墊下，拉了一個攝影機出來，假裝是摩托車的螺絲，以這樣的方式偷拍，自己報警之後，不到一個小時，那輛摩托車就不見了，車牌自己有拍下來，但是追到目前仍是死局。

不過，大安分局緊急調閱沈伯洋住家周遭監視器及該涉嫌機車的往來車行軌跡，發現並無偷拍委員住家情事。事後，警方回覆並詢問沈伯洋是否要提告、傳喚該名機車騎士到案，沈伯洋當時表示「並不用」但有要求轄區大安分局加強他住家周遭巡邏及安全維護。

對此，沈伯洋深夜在社群進行3點回應，第一，「我沒有說過不提告」，警政署回覆給記者的也沒有這樣寫，不知道消息來源為何。

第二，沈伯洋質疑，他中間甚至追問過幾次案件進度，結果現在顯然媒體知道的案件進度比他還多？第三，有好幾件案件都是按照正常的司法程序進行，尊重司法偵查，應該是基本的公民素質。

不過，國民黨立委王鴻薇回應貼文表示，沒有說過不提告，所以有報案或提告了嗎？看警方的說明好像是您只有向他們「反應」 。她純關心，明天再幫您問一下台北市警察局這邊。國民黨發言人楊智伃則說，所以要提告誰？阿共？警察？記者？新聞就寫說警方說你說不用報案，所以是警察說謊？還是記者說謊？還是你在說謊？這個案件尚查無不法情事、尚查無相關犯嫌資料，報導也指出警方說你不報案了。你說尊重司法偵查，那你有沒有尊重大家裝行車記錄器的自由？

沈伯洋也再發文，並PO出針孔相機的照片質疑，「原來現在是要打我被害妄想症？」他自己是在做安全相關的，掃到針孔第一時間不是公審，也不是自己查案，而是在不打草驚蛇之下，直接通報，請相關單位查明案件。

「我的反應其實就是一般正常公民的反應，我也不會用我的職權去誇大或炒新聞。這都已經是去年的事情了」，沈伯洋指出，這種等級的工具，之前在台灣的網路就有賣，而且其實是屬於效果比較差的那一種。這台針孔的斜後方就正對著他家門口。原來這個在藍白的世界裡叫做正常？專門紀錄斜後方的行車記錄器？

沈伯洋更反諷，所以他被偷錄音很正常，被冒名很正常，旅館被闖入很正常，汽車被放東西很正常，被登入裝置很正常，遇到針孔很正常，家人被威脅很正常，被中國懲戒五次很正常，都是他被害妄想。受教了。真是謝謝。

▼沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）