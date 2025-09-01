　
Taiwan PASS納入「台中Go」電子票券　中捷、公車都可搭

▲▼Taiwan PASS即日起擴大串聯「台中 go」交通電子票券。（圖／觀光署提供）

▲Taiwan PASS即日起擴大串聯「台中Go」交通電子票券。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署去年起為便利國內外旅客旅遊台灣，整合高鐵、台鐵、捷運及重要台灣好行等運具，陸續推出各款Taiwan PASS交通電子票券，即日起擴大串聯「台中Go」交通電子票券，涵蓋台中捷運、市區公車及4條台灣好行路線。

「Taiwan PASS」去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，推出國外旅客限定「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」，今年再推出「Taiwan PASS高鐵景點版」、「Taiwan PASS台鐵景點版」及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」3款產品。

觀光署表示，Taiwan PASS交通電子票券在捷運部分，原本結合台中捷運實體卡的換票搭乘，此次與台中捷運公司合作，升級改刷QR code進站；另也擴大串聯「台中Go」交通電子票券，內容涵蓋台中捷運、市區公車及4條台灣好行路線（含台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線）。

觀光署指出，旅客購買Taiwan PASS並選用「台中Go」後，即可使用QR code於48小時內無限次搭乘相關運具，一票暢行大雪山森林遊樂區、高美濕地、台中海洋館、東勢林場、草悟道、審計新村等多元景點，降低轉乘成本。

觀光署指出，此次產品整合包含Taiwan PASS高鐵經典版、台鐵經典版及亮點Easy Go版等三款產品，升級後可使 Taiwan PASS涵蓋的交通路網更為綿密，未來也將持續與地方政府及運輸業者合作，擴大票證服務範圍及QR code數位化利用。

