為何「五星飯店外籍員工」暴增？網曝殘酷真相：台灣正步日本後塵

▲原PO發現，台灣五星級飯店的外籍移工越來越多。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

旅宿業持續缺工，觀光署推估缺口達6600人，交通部觀光署長周永暉曾提出「有條件開放移工」來補足人數。近日就有一名男子發現，現在不少五星級酒店的外籍員工愈來愈多，包括行政酒廊、櫃台接待都改由他們擔任，讓他不禁好奇詢問「到底是台灣飯店薪水給太低？還是真的人手短缺？」貼文曝光後引發熱議，不少內行人紛紛指出，飯店員工要求的外語能力與薪水不符正比，精英在其他行業往往能領取更高薪，因此自然缺工。

該名網友在Dcard以「台灣飯店業怎麼越來越多外籍員工？」為題發文，表示以往他入住五星級酒店時，若遇見外籍員工，對方大多是負責餐廳端盤或大門口的行李員，而今年他卻發現，行政酒廊、前台等也都開始出現外籍人士的身影，讓他忍不住發問「到底是台灣給不起薪水？還是真的請不到人？還是我們也走向新加坡模式，一堆移工投入服務與勞動行業？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「飯店業基本上萬年低薪」、「因為薪水真的低，礙於有收服務費，所以住客會認為花那麼多服務費，如果沒有達到自己要求的水準就會開始發瘋，自然越來越少人想做」、「房務超累事情超多薪水超少，沒台灣人想做不太意外」、「台灣人不是都覺得這些工作不好？當然只能給外籍員工做了」、「因為台灣飯店老闆賺爽爽，不給員工加薪之外，還把2人工作當1個人用，死都不請人，也不給加班費，假日又禁休，誰要做？阿對，不到30K哦」、「台灣人其實超級不重視勞力跟專業的價值」。

另有業內人士分享，「多年飯店經驗告訴你，在飯店上班的都要外語能力好又要年輕的，那一點薪水很多有這些條件的可以找到更好的工作，幹嘛去飯店被客人或主管羞辱？這種低薪工作主管能力通常都不怎樣，又愛職場霸凌，知名飯店台灣人住客就多，台灣鯛那麼難伺候！」

也有人指出，「外國也是，所以我都直接去國外玩」、「去百貨公司美食街也是外籍（員工），機場工地一抓一大把都是他們在做……畢竟真的低薪太辛苦」、「日本多去幾次就習慣了，畢竟我們一直在走日本的後路」、「日本超商餐廳飯店現在幾乎都是外籍了，少子化加上沒人要做」、「澳洲也是這樣，飯店櫃檯、清潔人員很多都被換成印度人」、「高級飯店要服務海外住客，海外住客不一定會英文，那麼就會有他國語言的需求」、「他們是來實習的外國學生，曾在飯店餐廳打工所以有跟他們相處過，相信我，他們只想把學分拿到趕快閃人」。

