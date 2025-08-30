從小住一起！叔和小姪女共浴激戰　「未違反意願」賠20萬獲免囚

▲台北一名叔叔和未滿14歲的姪女發生關係，賠自己的哥哥20萬獲緩刑。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名未婚男子阿凱(化名)與姪女同住，從姪女年幼就看著長大，明知道她未滿14歲，心智發育都未成熟，阿凱仍為滿足性慾，在住處房間與侄女發生關係，而後兩人又一起洗澡，在浴室又發生關係1次。全案經台北地院審理，法官審酌阿凱已用20萬和姪女的父親調解成功，且犯後態度良好，依2個對於未滿14歲之女子為性交罪，減刑處2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，少女美美(化名)自幼就和叔叔阿凱同住，阿凱卻為滿足自己的性慾，在2021年某天晚上於北市住處，在未違反美美的意願下，於房間內和她性交一次。2023年某天夜晚，兩人又一起在浴室洗澡，阿凱趁美美滑手機看影片時，將她攔腰抱起，再次發生性行為。直到美美向學校老師提及此事，經學校依法通報，全案才曝光。

台北地院審理，法官判定阿凱利用照護美美的機會，不顧她心智尚未成熟，恣意對她性交，危害美美的身心發展，審酌阿凱犯後坦承犯行，和美美的父親以20萬達成調解，且阿凱犯案時並未使用暴力或恐嚇，犯罪情形和一般暴力性侵有別，認為他因一時失慮犯案，現已知悔悟，以刑法第59條情堪憫恕替他減刑，兼衡阿凱擔任工地勞安人員、日薪1800元、未婚、無須扶養家人等情，依他犯2個對於未滿14歲之女子為性交罪，合併處2年徒刑，緩刑5年，並需提供60小時義務勞務、接受法治教育6小時。可上訴。

