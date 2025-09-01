和好友「輪流開槍」挑戰玩命遊戲！　英退伍軍人當場爆頭亡

▲男子（左）當場遭好友開槍擊中頭部身亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國1名退伍軍人和好友在美國德州休士頓進行一場致命「遊戲」，兩人頭戴防彈頭盔，在家中輪流朝對方頭部開槍，導致他頭部中彈當場死亡，而開槍的好友則被依謀殺嫌疑逮捕。

根據《太陽報》報導，34歲的英國皇家海軍陸戰隊退役軍人亞倫·普勞特（Aaron Prout）8月17日與37歲友人西恩·歐唐納（Sean O'Donnell）在美國德州住宅內，戴著凱夫拉防彈頭盔互相使用步槍射擊，而普勞特則因頭部中彈身亡。

警方接獲報案趕赴現場時，發現普勞特頭部疑似遭槍擊，雖然緊急送醫搶救，但最終仍宣告不治。而屋主歐唐納則因涉嫌謀殺，隨即被逮捕。

負責調查此案的警察震驚表示，「很難想像這2個所謂的朋友，竟然會在住宅區內的房子裡，戴著頭盔輪流用步槍朝對方射擊。」警方起初未排除自殺的可能性，但是經過調查後，發現「事情不太對勁」，最終真相才曝光，揭露這場可怕的死亡遊戲。

兩人使用的步槍型號以及射擊距離目前尚不可知，警方也未說明子彈是否擊中普勞特的頭盔或穿透頭盔。值得注意的是，凱夫拉頭盔並無法百分之百提供保護。

普勞特的親屬在臉書上悲痛表示，他在英國皇家海軍陸戰隊服役10年後移居美國德州。據悉，普勞特正準備創業，他熱衷於射擊運動，在許多比賽中都有獲獎紀錄。

根據社群媒體資料顯示，被控謀殺的歐唐達也是一名退伍軍人。他事發後隨即被逮，並於8月28日被送往哈里斯縣監獄收押。