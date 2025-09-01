　
國際

改變選舉規則！　川普要簽令「投票必須出示身分證明」

▲▼美國提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普長期質疑美國選舉制度。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普8月30日宣布，將要簽署行政命令，要求所有選民投票時，都必須出示身分證明，同時大幅限縮郵寄投票（Mail-In Voting）適用範圍。

川普在自家社群平台「真相社群」發文表示，「選民身分證明必須成為每一票的必要條件，絕無例外！我將為此發布行政命令！！！」此外，除了重病患者及遠地服役軍人，將不再接受郵寄投票。

川普長期質疑美國選舉制度，2020年敗選以後，更持續聲稱該次選舉存在大規模舞弊行為，與共和黨盟友散布非公民大量參與投票的無根據說法，但實際上此類情況極為罕見，而且屬於違法行為。

多年來，川普也呼籲廢除電子投票機，改採紙本選票搭配人工計票。但選務官員指出，傳統計票方式不僅耗時長、成本高昂，且準確度遠低於機器作業。

今年8月初，川普承諾在2026年期中選舉前，透過行政命令終止郵寄投票及投票機的使用。不過，由於聯邦選舉事務是由各州管轄，美國憲法是否授權總統，得以實施此類全國性措施，依然存有疑慮。

此外，2026年11月3日的期中選舉，將是川普重返白宮後首場全國選舉，不僅是他內政與外交政策的考驗，民主黨也正設法奪回參眾院控制權，以阻擋川普國內政策推動。

 
更多新聞
資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普美國選舉行政命令郵寄投票期中選舉

