社會 社會焦點 保障人權

民眾黨文化走讀變調！網傳關鍵勒頸影片AI造假　北市警：將究辦

▲台北市警局長李西河31日晚間強調將究辦民眾黨陳抗疑似AI造假影像。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警局長李西河31日晚間強調，將究辦民眾黨陳抗疑似AI造假影像。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌8月30日晚間號召群眾於台北市中山南路與愛國西路口聚集發動文化走讀抗議活動，因未依規定申請，警方認定屬於違法集會。活動過程中爆發推擠衝突，造成員警受傷及警方設置之阻絕設施遭破壞，台北市警察局對此嚴正譴責，並強調將依「勿枉勿縱」原則嚴辦。

北市警局今晚發表聲明指出，事件已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。黃國昌等人涉犯「非法集會」、推擠甚至勒頸員警造成受傷，以及破壞阻材等行為，涉嫌違反《集會遊行法》及《刑法》妨害公務罪，後續將依蒐證畫面與事證，依法移送台北地檢署偵辦。

另外針對網路流傳「黃國昌勒頸陳姓員警」相關影片，警方研判疑似遭AI後製，北市警方真實性備受質疑。北市警局表示，若確認涉及不實影像散布，將依《個人資料保護法》等相關法規另案偵辦，以維護當事員警權益並防止假訊息擴散。

30日民眾黨陳抗現場，因群眾情緒激動，與警方在維持秩序過程中發生拉扯，8名警員因此受傷。警方強調，合法的集會遊行受法律保障，但必須依法申請並於和平理性下進行，不容許出現暴力或挑戰公權力的情況。

台北市警察局重申，對於任何涉及暴力或違法的行為，將全力蒐證並依法偵辦，絕不容縱。同時呼籲民眾未來若有訴求，應循合法途徑表達意見，並配合警方的管制與協助，避免衝突升高。

08/30 全台詐欺最新數據

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，昨是民眾黨中央黨部及柯住家被搜索一周年。民眾黨主席黃國昌昨號召支持者參與「司法改革 公民走讀」活動，但過程中與警方爆發推擠衝突，更造成8位員警受傷。對此，內政部今（31日）表示，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦。

民眾黨抗議變調8警傷　警政署嚴正追辦

民眾黨抗議變調8警傷　警政署嚴正追辦

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

關鍵字：

民眾黨台北市警局黃國昌勒頸AI造假

讀者迴響

