生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與那國島「肉眼見中央山脈」罕見美照　日網驚：台灣比想像大

▲▼與那國島看見台灣群山！。（圖／翻攝X／与那国町觀光協会）

▲與那國島可看見台灣群山！（圖／翻攝X／与那国町觀光協会）

記者許力方／綜合報導

期間限定「台灣目擊」！日本最西端、位在沖繩的與那國島，近日與那國當地在限定時間可以遙望到台灣，雖然只有短暫片刻，隱約可見的高山峻嶺卻相當壯觀，不少網友留言驚嘆「原來台灣和與那國島那麼近！」

與那國町觀光協會介紹，與那國島位在日本最西端，距離台灣111公里，比起沖繩縣石垣的117公里、那霸509公里都還要近。8月27日晚間，宜蘭近海發生6.0地震，深度達112公里，但北台灣最大震度達4級，日本境內的與那國島也偵測到有感2級搖晃，可見地震威力。

與那國町觀光協會8月30日發文稱，最近「台灣目擊」的情報越來越多，有時只是短暫片刻，且似乎還有限定的時機才能看到，「據說今天早上也有看到了！」文章引發熱烈回響；隔天協會再度公布2張目擊照片，直指「今早台灣清晰可見」從當地西崎往外看，海的另一端可見整排高聳群山，層次分明，並稱看起來很巨大、很近，可能是因拍照時放大了，看起來更近，而且「今天不僅從西崎看到台灣，從全島都能看到！」

日本網友紛紛回覆「如果天氣晴朗，會不會看得更清楚？台灣離這裡真的很近，也是附近最近的麥當勞所在地。」「太近了！比我想像的還近」、「台灣看起來比我想像的大，有點驚訝」、「想親眼見證一次」、「竟然看得如此清晰，不只是輪廓而已，可以看到山的表面。」協會稱，台灣好像陽光明媚、與那國島卻烏雲密布，當時有老人家遠眺台灣的群山，稱「我看不太清楚，看起來綠油油的，光禿禿的山。」

▲▼與那國島看見台灣群山！。（圖／翻攝X／与那国町觀光協会）

08/30 全台詐欺最新數據

433 1 9128 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸
立委身體出狀況　躺病床掛點滴
全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星

與那國島中央山脈台灣沖繩石垣

