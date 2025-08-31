女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

▲知名法醫高大成認為，男子可能伴屍數日導致心理壓力所以跑到醫院求救，但情緒失控變成大鬧醫院。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

高雄張姓男子昨（30）日清晨大鬧義大醫院，還拿地磚怒砸醫院窗戶、打傷保全；未料，此事還爆出案外案，張男的女友被發現陳屍屋內，身體腫脹發黑，枕頭、牆壁則有紅色噴濺血跡，目測至少已死亡2至3天。對此，法醫高大成推測，可能是張男與女友發生爭執失手殺死女友，至於拿磚砸醫院，則有可能是想向外求助但情緒、精神失控變成大鬧醫院。

▲張男的女友於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／資料照片）



全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

警方到場後聯繫上張男姊姊，沒想到張姊前往張男租屋處，一開門就聞到濃濃臭味，驚見弟弟的女友陳屍床上，身體嚴重腐敗、腫脹發黑，一旁的枕頭及牆壁上，還留有怵目驚心的紅色噴濺血跡。警方初步勘驗，推斷死者至少已死亡2至3天。

對此，法醫高大成分析，張男恐是在與女友發生激烈爭執後，抓著女友頭撞牆、也可能拿枕頭將女友活活悶死，因此牆壁及枕頭才有血跡。高大成也提到，男子可能是伴屍數日後，因內心壓力過大導致精神崩潰，才會出現持地磚砸醫院的異常行為，此舉或許是一種想向外界求助，卻因情緒失控而扭曲的求救訊號。目前張男已被列為殺人案重要嫌疑人，至於女子確切死因及犯案動機，仍有待檢警進一步相驗釐清。