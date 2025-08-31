　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

▲高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲知名法醫高大成認為，男子可能伴屍數日導致心理壓力所以跑到醫院求救，但情緒失控變成大鬧醫院。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

高雄張姓男子昨（30）日清晨大鬧義大醫院，還拿地磚怒砸醫院窗戶、打傷保全；未料，此事還爆出案外案，張男的女友被發現陳屍屋內，身體腫脹發黑，枕頭、牆壁則有紅色噴濺血跡，目測至少已死亡2至3天。對此，法醫高大成推測，可能是張男與女友發生爭執失手殺死女友，至於拿磚砸醫院，則有可能是想向外求助但情緒、精神失控變成大鬧醫院。

▲▼高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

▲張男的女友於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／資料照片）

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

警方到場後聯繫上張男姊姊，沒想到張姊前往張男租屋處，一開門就聞到濃濃臭味，驚見弟弟的女友陳屍床上，身體嚴重腐敗、腫脹發黑，一旁的枕頭及牆壁上，還留有怵目驚心的紅色噴濺血跡。警方初步勘驗，推斷死者至少已死亡2至3天。

對此，法醫高大成分析，張男恐是在與女友發生激烈爭執後，抓著女友頭撞牆、也可能拿枕頭將女友活活悶死，因此牆壁及枕頭才有血跡。高大成也提到，男子可能是伴屍數日後，因內心壓力過大導致精神崩潰，才會出現持地磚砸醫院的異常行為，此舉或許是一種想向外界求助，卻因情緒失控而扭曲的求救訊號。目前張男已被列為殺人案重要嫌疑人，至於女子確切死因及犯案動機，仍有待檢警進一步相驗釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！
八斗子漁港駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近
疑電扇電線起火釀5死悲劇　消防局：所有電器都有可能
北韓高官女兒「冒死脫北」！　目睹同學媽遭殘忍處決
陳智菡抓痕照曝！　嗆「要辦就來」：爬拒馬非我們所選
愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

驚險！台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　2人倒地送醫

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

驚險！台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　2人倒地送醫

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》Switch 2宣傳片亮相！分割畫面極限激戰

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

E級啦啦隊女神曝喜訊「拍寫真」！雪寶直播業績一天破百萬　成電豹女乾媽

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

【就等爸爸這個反應】姊偷飛回台灣 站後面偷合照爸竟然沒發現XD

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

更多熱門

相關新聞

高雄男遭行刑式轟殺！高大成推測兇嫌身分

高雄男遭行刑式轟殺！高大成推測兇嫌身分

高雄左營今日清晨發生一起行刑式槍擊案，一名51歲羅姓男子（化名）遛狗時突遭槍手埋伏，頭、頸與腹部共中五槍，倒地身亡。現場共開16槍，兇嫌隨後駕駛白色轎車逃逸，並在橋頭區縱火燒車滅證。警方已展開追緝，法醫高大成也分析指出，此案手法兇殘，凶嫌疑似與死者熟識，犯案動機恐涉及債務與金錢糾紛。

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

準大學生爬電塔拍日落慘死　高大成揭真相

準大學生爬電塔拍日落慘死　高大成揭真相

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

新莊箱屍案　高大成：棄屍者與死者熟識

新莊箱屍案　高大成：棄屍者與死者熟識

關鍵字：

高大成義大

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面