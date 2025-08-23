　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

▲法醫高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲高大成研判，這起槍案的兇嫌疑似與死者熟識。（資料照／記者游瓊華翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄左營今日清晨發生一起行刑式槍擊案，一名51歲羅姓男子（化名）遛狗時突遭槍手埋伏，頭、頸與腹部共中五槍，倒地身亡。現場共開16槍，兇嫌隨後駕駛白色轎車逃逸，並在橋頭區縱火燒車滅證。警方已展開追緝，法醫高大成也分析指出，此案手法兇殘，凶嫌疑似與死者熟識，犯案動機恐涉及債務與金錢糾紛。

警方指出，案件發生於今日清晨6時51分，羅男出門時突遭槍手連續開槍，身中要害，當場身亡。根據調查，羅男為通緝犯，過去曾因製造假車禍詐領保險金、以及利用贓車車牌進行詐欺取財未遂，被判刑4年2月並遭通緝。槍手作案後駕駛白色BMW轎車逃逸，隨後在橋頭甲田街一帶將車輛縱火焚毀，企圖消滅犯罪證據。

法醫高大成分析，凶嫌能精準掌握羅男早晨外出習慣，顯示雙方可能相當熟識。他指出，現場共開了10多槍，但實際命中5槍，研判凶嫌或許攜帶兩把手槍，以避免卡彈影響，顯示殺意極為堅決。此外，若死者倒地後仍有中彈傷口，代表凶嫌在確定死亡前仍持續補槍，意圖徹底斷絕生還可能。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

他並補充，一般職業殺手行刑式槍擊通常只會開3至4槍，且射擊精準，不會連開10多槍。因此，本案凶嫌手法反倒更像是普通人，缺乏專業技巧，但動機明確，就是要將羅男置於死地。他懷疑此案與黑道常見的「財殺」有關，因在情、財、仇三大因素中，「財」最常成為引爆衝突的關鍵。

此外，高大成也質疑，通緝犯仍能安心住在家中，甚至帶狗出門散步，情況相當罕見，代表死者雖有前科，卻似乎並不擔心遭尋仇。他認為這起槍擊案的背後，極可能牽涉債務糾紛或金錢利益。警方目前已著手進行彈道比對，從彈殼分布、射擊距離與角度推敲犯案過程，全力追查槍手身分與行蹤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遺體修復師陳修將「3度染毒」　再遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

官田鐵皮工廠深夜火警　消防人車全力灌救未延燒

「金管會唯一授權」幣想詐23億　反被黑吃黑坑300萬...超蝦內幕曝

遺體修復師淪毒蟲！虐殺小女友　陳修將「3度染毒」再遭判刑

快訊／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

快訊／新北逆子持刀砍死媽媽！法官裁定羈押不禁見

2越籍移工下水道施工暈倒！1人送醫搶救不治

獨／北市大樓驚見尋人海報風暴！　神秘女子照片滿布樓梯間

「聯合國愛心媽媽」現蹤北車騙25萬　落網喊：拜登會來台送錢給我

快訊／鶯歌下水道意外！見同事倒地他冒險救人　1人無心跳送醫

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

官田鐵皮工廠深夜火警　消防人車全力灌救未延燒

「金管會唯一授權」幣想詐23億　反被黑吃黑坑300萬...超蝦內幕曝

遺體修復師淪毒蟲！虐殺小女友　陳修將「3度染毒」再遭判刑

快訊／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

快訊／新北逆子持刀砍死媽媽！法官裁定羈押不禁見

2越籍移工下水道施工暈倒！1人送醫搶救不治

獨／北市大樓驚見尋人海報風暴！　神秘女子照片滿布樓梯間

「聯合國愛心媽媽」現蹤北車騙25萬　落網喊：拜登會來台送錢給我

快訊／鶯歌下水道意外！見同事倒地他冒險救人　1人無心跳送醫

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

對普發現金態度反覆！林濁水嘆「卓榮泰成替死鬼」：非大換血不可

搜救犬率先體驗設施　桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用

導盲犬站上舞臺　桃園電影節開幕片《突破：三千米的泳氣》有看頭

高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

ROG掌機Xbox Ally 終於登場　１０／１６同步全球上市

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

金山「火光舞」最後一天　淨灘送遮陽海灘墊、逛市集吃美食

桃園龍德宮等10家寺廟　深耕公益獲全國最高肯定

【快閃來台】黃仁勳快閃台灣見台積電！　大讚想買台積股票的人皆「聰明人」

社會熱門新聞

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

即／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

新北逆子砍死媽媽！法官裁定羈押

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

即／與吳乃仁同吃豪奢宴　檢座徐名駒移職務法庭懲戒

涉靈骨塔詐案遭起訴！仙塔律師拍片喊冤

更多熱門

相關新聞

即／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

即／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

高雄市左營22日清晨發生槍擊命案，一名因詐欺、竊盜罪遭通緝51歲羅姓男子出門遛狗，不料在自家門前遭近距離行刑式槍擊16槍奪命。高雄警方偵辦後，分別在下午和晚間逮捕22歲江姓女車主、27歲蔡姓接應共犯到案。

比BLACKPINK門票還難搶！島語高雄店開幕首夜爆人潮

比BLACKPINK門票還難搶！島語高雄店開幕首夜爆人潮

通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人

通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆　三民一分局懲處出爐

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆　三民一分局懲處出爐

關鍵字：

高雄左營槍擊案高大成金錢糾紛

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

即／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

即／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲近850點

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

沈玉琳再發聲「暫不會客」

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆

《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！

即／經濟部長郭智輝內部信曝光　證實「已請辭」

陸女星公開「許凱交往時間軸」！

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

更多

最夯影音

更多

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面