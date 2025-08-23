高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

▲高大成研判，這起槍案的兇嫌疑似與死者熟識。（資料照／記者游瓊華翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄左營今日清晨發生一起行刑式槍擊案，一名51歲羅姓男子（化名）遛狗時突遭槍手埋伏，頭、頸與腹部共中五槍，倒地身亡。現場共開16槍，兇嫌隨後駕駛白色轎車逃逸，並在橋頭區縱火燒車滅證。警方已展開追緝，法醫高大成也分析指出，此案手法兇殘，凶嫌疑似與死者熟識，犯案動機恐涉及債務與金錢糾紛。

警方指出，案件發生於今日清晨6時51分，羅男出門時突遭槍手連續開槍，身中要害，當場身亡。根據調查，羅男為通緝犯，過去曾因製造假車禍詐領保險金、以及利用贓車車牌進行詐欺取財未遂，被判刑4年2月並遭通緝。槍手作案後駕駛白色BMW轎車逃逸，隨後在橋頭甲田街一帶將車輛縱火焚毀，企圖消滅犯罪證據。

法醫高大成分析，凶嫌能精準掌握羅男早晨外出習慣，顯示雙方可能相當熟識。他指出，現場共開了10多槍，但實際命中5槍，研判凶嫌或許攜帶兩把手槍，以避免卡彈影響，顯示殺意極為堅決。此外，若死者倒地後仍有中彈傷口，代表凶嫌在確定死亡前仍持續補槍，意圖徹底斷絕生還可能。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）



他並補充，一般職業殺手行刑式槍擊通常只會開3至4槍，且射擊精準，不會連開10多槍。因此，本案凶嫌手法反倒更像是普通人，缺乏專業技巧，但動機明確，就是要將羅男置於死地。他懷疑此案與黑道常見的「財殺」有關，因在情、財、仇三大因素中，「財」最常成為引爆衝突的關鍵。

此外，高大成也質疑，通緝犯仍能安心住在家中，甚至帶狗出門散步，情況相當罕見，代表死者雖有前科，卻似乎並不擔心遭尋仇。他認為這起槍擊案的背後，極可能牽涉債務糾紛或金錢利益。警方目前已著手進行彈道比對，從彈殼分布、射擊距離與角度推敲犯案過程，全力追查槍手身分與行蹤。