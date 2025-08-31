國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

▲總統賴清德接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·維克（Roger F.Wicker）近日率領國會代表團訪問台灣。對此，國安人士表示，訪台時機高度重要，中國對島鏈威脅越來越高，加上下周（9月3日）要舉行盛大閱兵；他認為，美方此舉帶來三大重要訊息：美國對台灣安全承諾的強烈訊息、美國政要力挺台灣的強烈訊息、美國對台灣安全關注的強烈訊息。

國安人士表示，美國參議院軍事委員會是美國國會主管國防、安全事務最重要的國會委員會，委員會的主席被認為是美國國防事務上最重要的核心人物之一。

該人士說，美國聯邦參議院軍事委員會7月11日公佈該委員會審議通過的2026財政年度國防授權法（NDAA）草案，當中要求五角大廈與台灣共同開發、生產無人、反無人戰力，協助台灣強化關鍵基礎設施等，多項強化台美安全合作的內容。

國安人士表示，草案指示美國國防部與台灣合作研擬一份聯合計畫，共同開發和生產無人及反無人作戰能力；要求國防部評估台灣關鍵數位基礎設施，並提出可能的強化行動方案；授權10億美元用於「台灣安全合作倡議」，並擴大授權此資金用於作戰傷患照護和醫療裝備。

此外，該草案也「強烈建議」國防部長，適時邀請台灣海軍參加「環太平洋軍演」（RIMPAC），並要求若選擇不邀請，須知會國會並說明理由。

對於訪台時機，國安人士認為高度重要。他分析，選擇在中國對島鏈，包括台灣在內威脅越來越高的期間，菲中才剛發生海上衝突、媒體揭露中國2024在島鏈投入更多軍事威脅；同時，選擇在下周（9月3日）中國要盛大辦理閱兵，並且是偕同俄羅斯、伊朗、北韓等極權陣營夥伴威懾國際的時刻。

國安人士表示，這次訪台帶來三大重要訊息，分別是：美國對台灣安全承諾的強烈訊息、美國政要力挺台灣的強烈訊息、美國對台灣安全關注的強烈訊息。

▲美參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）