小兄妹是弦樂團員！6月首登台演奏組曲　暑假留宿友家遇奪命惡火

▲桃園中壢一處民宅今傳出5死惡火。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者黃彥傑、楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)清晨5時31分許傳出5死火警悲劇，黃姓女子及4個孩子被大火、濃煙包圍無法逃生，待警消撲滅火勢後，5人已緊緊相擁成了焦屍。據了解，黃女生下一對小姊弟，昨(30日)好友的一對小兄妹到葉家遊玩並留宿，未料卻碰上奪命大火；該對小兄妹就讀國小四、五年級，2人都加入學校的弦樂團，6月時還首度登台為學長姐演奏畢業組曲，怎料小兄妹卻再也盼不到開學。

警方初步調查，該間透間厝為2層樓，3樓則是鐵皮加蓋，葉姓一家三代同堂住在一起，屋主葉姓阿公、阿嬤住在2樓，媳婦黃女則與就讀國小三、四年級的小姊弟住在3樓，而兒子葉男在在大陸經商，平時不在家中。昨葉家的好友帶著小兄妹到葉家玩耍，並趁著暑假最後一天讓孩子留宿，未料清晨時卻突然傳出奪命大火，黃女與4個孩子均不幸葬身火窟。

據了解，留宿葉家的該對小兄妹平時相當乖巧，在校表現十分優秀，還加入學校剛成立3個月的絃樂團，在努力練習下，6月份時首次登台演出，為學長姐演奏畢業組曲，怎料卻再也等不到開學。而學校學務主任今原本待著孩子到六福村遊玩，接到火警噩耗後已立即趕回學校，並通知校安系統，配合教育部指示做進一步安排處置。

▼警方在現場拉起封鎖線，詳細起火原因還有待火調釐清。（圖／記者黃彥傑攝）