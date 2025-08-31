　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...常帶2孫散步祖孫感情好

記者黃彥傑、郭玗潔／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅31日發生火警！消防獲報抵達時，民宅3樓已熊熊燃燒，加上3樓前後皆裝設鐵窗難以逃生，導致睡在該樓層的35歲黃姓女子、4名孩童命喪火窟，僅有睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生。據鄰居表示，阿公就是做鐵工的，附近都是老鄰居，只要鐵門、鐵窗有問題，就會找阿公來做，夫妻倆做人都很好，阿公平常也常帶孫子出門散步。由鄰居所言可知，祖孫感情顯然非常好。

▼桃園民宅火警 。（圖／記者沈繼昌翻攝）
 ▲▼桃園火警 中壢 5死 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄰居表示，阿公是做鐵工的，兩夫妻平時做人很好，她家的鐵窗20多年來都是找阿公做，品質很好、價錢又公道，她因此介紹很多朋友找阿公做。平常晚上7點半，都是阿公帶兩個孫子出來散步，老社區內大家都是老鄰居，附近彼此都認識。鐵門、鐵窗有問題，叫阿公就會馬上過來。案發時她照常在清晨5點15出門運動，還沒聞到味道，走了10幾分鐘就看到民宅方向冒煙，不料發生憾事。

據了解，該民宅於31日清晨5時31分許傳出火警，警消獲報趕抵現場時，3樓已經陷入一片火海，再加上3樓前後均裝設鐵窗，導致睡在3樓的黃姓女子(35歲)，以及4名10歲、9歲的孩童(2男2女)共5人根本無力逃生，待警消撲滅火勢後，5人均不幸罹難。僅有睡在2樓的葉姓阿公、阿嬤幸運逃生。葉家阿嬤當場哭到癱軟，不斷呢喃「沒有了、都沒有了、都沒有了」，場面令人鼻酸。

▲▼ 桃園火警 5死 中壢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲民宅火勢凶猛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

重機起火畫面曝！騎士台3線獅潭段疑過彎失控　打滑自摔衝對向

深夜擾民！桃園半裸醉男持鐵棍敲廣場欄杆　遭壓制上銬保護管束

大公司主管性侵酒店妹！經理塞6千逼私了　她沒打完官司悲離世　

桃園中壢民宅大火釀5死！4童國小開學前喪命　教育局回應了

桃園大貨車吊臂未降下勾倒號誌桿　害對向騎士滑倒車損

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...常帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

重機起火畫面曝！騎士台3線獅潭段疑過彎失控　打滑自摔衝對向

深夜擾民！桃園半裸醉男持鐵棍敲廣場欄杆　遭壓制上銬保護管束

大公司主管性侵酒店妹！經理塞6千逼私了　她沒打完官司悲離世　

桃園中壢民宅大火釀5死！4童國小開學前喪命　教育局回應了

桃園大貨車吊臂未降下勾倒號誌桿　害對向騎士滑倒車損

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...常帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

重機起火畫面曝！騎士台3線獅潭段疑過彎失控　打滑自摔衝對向

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

社會熱門新聞

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

快訊／中壢惡火！女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

疑電線走火釀悲劇！　媳緊擁4童葬身火窟

「走讀」爆衝突　警要辦黃國昌違反《集遊法》

更多熱門

相關新聞

桃園中壢5死火警！4童國小開學前喪命　教育局回應了

桃園中壢5死火警！4童國小開學前喪命　教育局回應了

桃園市中壢區龍安街一處民宅今（31）日傳出5死火警，黃女(35歲)與2個孩子、親友的2個同齡孩童，5人逃生不及葬身火窟。教育局指出，將協助校方對於四名不幸罹難孩子就讀的班級進行輔導，陪伴師生與家人度過困難的時刻。

快訊／中壢惡火！女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

快訊／中壢惡火！女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

疑電線走火釀悲劇！　媳緊擁4童葬身火窟

疑電線走火釀悲劇！　媳緊擁4童葬身火窟

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

桃園民宅火警！3F全面燃燒「前後均裝鐵窗」　5人無力逃生喪命

桃園民宅火警！3F全面燃燒「前後均裝鐵窗」　5人無力逃生喪命

關鍵字：

火災中壢龍安街悲劇桃園

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面