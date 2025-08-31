桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...常帶2孫散步祖孫感情好

記者黃彥傑、郭玗潔／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅31日發生火警！消防獲報抵達時，民宅3樓已熊熊燃燒，加上3樓前後皆裝設鐵窗難以逃生，導致睡在該樓層的35歲黃姓女子、4名孩童命喪火窟，僅有睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生。據鄰居表示，阿公就是做鐵工的，附近都是老鄰居，只要鐵門、鐵窗有問題，就會找阿公來做，夫妻倆做人都很好，阿公平常也常帶孫子出門散步。由鄰居所言可知，祖孫感情顯然非常好。

▼桃園民宅火警 。（圖／記者沈繼昌翻攝）



鄰居表示，阿公是做鐵工的，兩夫妻平時做人很好，她家的鐵窗20多年來都是找阿公做，品質很好、價錢又公道，她因此介紹很多朋友找阿公做。平常晚上7點半，都是阿公帶兩個孫子出來散步，老社區內大家都是老鄰居，附近彼此都認識。鐵門、鐵窗有問題，叫阿公就會馬上過來。案發時她照常在清晨5點15出門運動，還沒聞到味道，走了10幾分鐘就看到民宅方向冒煙，不料發生憾事。

據了解，該民宅於31日清晨5時31分許傳出火警，警消獲報趕抵現場時，3樓已經陷入一片火海，再加上3樓前後均裝設鐵窗，導致睡在3樓的黃姓女子(35歲)，以及4名10歲、9歲的孩童(2男2女)共5人根本無力逃生，待警消撲滅火勢後，5人均不幸罹難。僅有睡在2樓的葉姓阿公、阿嬤幸運逃生。葉家阿嬤當場哭到癱軟，不斷呢喃「沒有了、都沒有了、都沒有了」，場面令人鼻酸。

▲民宅火勢凶猛。（圖／記者黃彥傑翻攝）