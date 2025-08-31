中壢惡火5死！好友2童留宿「遇奪命火劫」　姑婆嘆：就這麼剛好…

記者黃彥傑、楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)清晨5時31分許傳出重大火警，導致黃女(35歲)與4名10歲、9歲孩童逃生不及，5人均命喪火窟，遺體嚴重碳化。據屋主葉姓阿公的胞姊透露，葉家媳婦黃女生下一對小姊弟，昨碰巧朋友的2個孩子(小兄妹)也到葉家過夜，「就這麼剛好發生意外了……。」

▲桃園中壢惡火5死，屋主葉姓阿公的胞姊(死者孩童的姑婆)受訪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方初步調查，該間透間厝為2層樓，3樓則是鐵皮加蓋，葉姓一家三代同堂住在一起，屋主葉姓阿公、阿嬤住在2樓，媳婦黃女則與10歲、9歲的小姊弟住在3樓，而兒子葉男在在大陸經商，平時不在家中。

葉姓阿公的胞姊(孩童姑婆)聽聞噩耗後，今早從台北緊急南下，表示平時也很少到葉家，大多是過年期間、9個兄弟姊妹會到葉家團聚而已，今接到消息時感到相當意外，感嘆葉家的媳婦、2個內孫一夕之間全都沒了，「還有朋友的2個小孩，不知道該怎麼處理。」

葉姓姑婆表示，弟弟(屋主阿公)從事鐵窗，平時為人十分和善，3樓都是由媳婦一家居住，格局相當單純，有一個寬敞的大客廳和2間房間，都是以木板隔間，可能因此才導致火勢迅速蔓延，進而釀成悲劇。

姑婆說，除了葉家的一對小姊弟外，還有朋友的孩子、一對年齡相仿的小兄妹昨(30日)也到葉家遊玩，想說剛好是暑假最後一天，因此家長就讓孩子在葉家留宿，「沒想到就這麼剛好，就發生意外了……。」