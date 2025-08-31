　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中壢惡火5死！好友2童留宿「遇奪命火劫」　姑婆嘆：就這麼剛好…

記者黃彥傑、楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)清晨5時31分許傳出重大火警，導致黃女(35歲)與4名10歲、9歲孩童逃生不及，5人均命喪火窟，遺體嚴重碳化。據屋主葉姓阿公的胞姊透露，葉家媳婦黃女生下一對小姊弟，昨碰巧朋友的2個孩子(小兄妹)也到葉家過夜，「就這麼剛好發生意外了……。」

▲▼桃園中壢惡火5死，屋主葉姓阿公的胞姊(死者孩童的姑婆)受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲桃園中壢惡火5死，屋主葉姓阿公的胞姊(死者孩童的姑婆)受訪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方初步調查，該間透間厝為2層樓，3樓則是鐵皮加蓋，葉姓一家三代同堂住在一起，屋主葉姓阿公、阿嬤住在2樓，媳婦黃女則與10歲、9歲的小姊弟住在3樓，而兒子葉男在在大陸經商，平時不在家中。

葉姓阿公的胞姊(孩童姑婆)聽聞噩耗後，今早從台北緊急南下，表示平時也很少到葉家，大多是過年期間、9個兄弟姊妹會到葉家團聚而已，今接到消息時感到相當意外，感嘆葉家的媳婦、2個內孫一夕之間全都沒了，「還有朋友的2個小孩，不知道該怎麼處理。」

葉姓姑婆表示，弟弟(屋主阿公)從事鐵窗，平時為人十分和善，3樓都是由媳婦一家居住，格局相當單純，有一個寬敞的大客廳和2間房間，都是以木板隔間，可能因此才導致火勢迅速蔓延，進而釀成悲劇。

姑婆說，除了葉家的一對小姊弟外，還有朋友的孩子、一對年齡相仿的小兄妹昨(30日)也到葉家遊玩，想說剛好是暑假最後一天，因此家長就讓孩子在葉家留宿，「沒想到就這麼剛好，就發生意外了……。」

▲▼桃園中壢惡火5死。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼桃園中壢惡火5死。（圖／記者黃彥傑攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣賓士降價了　這款最高砍13萬！
陳志強當眾「激吻曾智希」！　眾人目睹爆歡呼
快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入
黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原情況
快訊／中信兄弟最終抉擇！　柯威士遭註銷
快訊／9縣市大雨特報！大雲雨轟7地「持續1小時」
慟！台中6歲童墜樓亡　父哭聲撕裂
慘死小兄妹是弦樂團員　6月才登台演奏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原：我不認為他有惡意

新莊健身房「偷男襪」怪客！他被逮還裝無辜　釣出一堆苦主

慟！台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

小兄妹是弦樂團員！6月首登台演奏組曲　暑假留宿友家遇奪命惡火

中壢清晨惡火5死！鄰居起床目擊「烈焰狂燒」　急喊：趕快下來

媳婦05:29打電話給公公求救　中壢民宅大火5死悲劇時間軸曝

中壢惡火5死！好友2童留宿「遇奪命火劫」　姑婆嘆：就這麼剛好…

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

重機起火畫面曝！騎士台3線獅潭段疑過彎失控　打滑自摔衝對向

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原：我不認為他有惡意

新莊健身房「偷男襪」怪客！他被逮還裝無辜　釣出一堆苦主

慟！台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

小兄妹是弦樂團員！6月首登台演奏組曲　暑假留宿友家遇奪命惡火

中壢清晨惡火5死！鄰居起床目擊「烈焰狂燒」　急喊：趕快下來

媳婦05:29打電話給公公求救　中壢民宅大火5死悲劇時間軸曝

中壢惡火5死！好友2童留宿「遇奪命火劫」　姑婆嘆：就這麼剛好…

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

重機起火畫面曝！騎士台3線獅潭段疑過彎失控　打滑自摔衝對向

大馬13歲少女「遭繼父性侵」求助　親生母親不信

藍擬推「李四川條款」！綠委批政治選舉考量　籲聚焦關稅衝擊

「摸機車座墊」是性騷！律師曝原因警告：盯著別人看也踩線

懷孕被勸「養狗對小孩不好」！亞亞遇毒長輩…反擊超療癒：到處都細菌

Kiké回本壘未滑壘遭批、貝茲也被罵　羅伯斯：真的只能遺憾

猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟

胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」！背後催淚內幕曝光　罕說心裡話：很驕傲

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚　一票1原因傻眼開酸

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

快訊／中壢惡火！女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

更多熱門

相關新聞

中壢清晨惡火5死　鄰居起床目擊急喊：趕快下來

中壢清晨惡火5死　鄰居起床目擊急喊：趕快下來

桃園市中壢區龍安街一處民宅今（31）日傳出5死火警，35歲黃女與2個孩子、親友的2個同齡孩童，5人逃生不及葬身火窟。鄰居表示，一早起床就看到火勢，就趕快喊二樓阿公阿嬤下來，阿公阿嬤有逃出來，不過完全沒有聽到三樓一大四小的聲音。

小兄妹是弦樂團員！暑假留宿友家遇奪命惡火

小兄妹是弦樂團員！暑假留宿友家遇奪命惡火

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

桃園中壢5死火警！4童國小開學前喪命　教育局回應了

桃園中壢5死火警！4童國小開學前喪命　教育局回應了

桃園大火5死　祖孫天人永隔令人鼻酸　

桃園大火5死　祖孫天人永隔令人鼻酸　

關鍵字：

桃園中壢火警5死

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面