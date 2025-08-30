　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍湖颱風今天將生成！最新路徑曝光　午後炸雷雨

▲▼「熱帶低壓」在海南島南方海面，今(30)日有發展成颱的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似「中颱劍魚」，但強度弱很多(左圖)。下週還有其他「熱帶系統」(輕颱機率40%)，在台灣東方遠海活動(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲「熱帶低壓」在海南島南方海面，今(30)日有發展成颱的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似「中颱劍魚」，但強度弱很多(左圖)。下週還有其他「熱帶系統」(輕颱機率40%)，在台灣東方遠海活動(右圖)。（圖／洩天機教室）

記者葉國吏／綜合報導　

藍湖颱風可能今天生成，不過對台灣沒有影響。今天高溫達38度，午後有雷雨機率。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(30)日各地晴時多雲，高溫炎熱；北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。

今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部24至37度、南部24至35度、東部22至35度。

▲▼高溫資訊。（圖／中央氣象署）

▲高溫資訊。（圖／中央氣象署）

明日至下週二(31至2日)南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。

下週三至週五(3至5日)各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

「熱帶低壓」在海南島西南方海面，今(30)日有發展成颱的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似「中颱劍魚」，但強度弱很多。下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

午後「冷心低壓」冰雹雷雨　新北飆38℃

午後「冷心低壓」冰雹雷雨　新北飆38℃

今天高溫炎熱，新北市可能連續出現38度極端高溫，其餘台北市等4縣市也發佈高溫資訊。另外因為高空冷心低壓通過，午後桃園以南地區有大雷雨、冰雹發生，明天起風場改變，東部、恆春半島有雷雨機率。

7月颱風狂冒7個「創67年來第三多」　雨量史上最高

7月颱風狂冒7個「創67年來第三多」　雨量史上最高

秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰發展讓颱風有靠近趨勢

秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰發展讓颱風有靠近趨勢

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

新北等7縣市熱爆38℃　週日變天

新北等7縣市熱爆38℃　週日變天

