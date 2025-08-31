　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」　與雙北並列前三

▲桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」

▲桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府30日表示，內政部國土管理署於昨日頒發「114 年度雨水下水道維護管理訪評」成績，全國22 縣市中，桃園市榮獲「全國優等」殊榮，與臺北市、新北市並列全國前三，展現桃園在防汛防災整備上的卓越成果。

水務局表示，極端氣候與短延時強降雨挑戰嚴峻，市府團隊平日即積極進行防汛設施維護，並引進新興科技，建立完整的雨水下水道維護管理模式。本次評比獲獎，正是對桃園市多年努力的肯定。

▲桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」

水務局今年度防汛工作有幾大亮點，分別是：
1、全國首創安全設計：桃園研發「雨水人孔扶手式防墜網」，在維護人員進入局限空間作業時提供安全防護，守護第一線同仁生命安全。
2、AI 智慧平台應用：全面導入AI 智慧辨識與管理平台，整合雨量、水位及設施設備狀況，透過系統即時分析與預警，提升維護效率與決策速度。
3、基礎設施全面維護：加強抽水站、調節池、箱涵等防汛設施的日常檢修、清
淤與汛前整備，確保防災系統隨時保持最佳狀態。
4、數據整合與圖資管理：持續建置資料庫與防災圖資，串聯工程與防災資訊，
強化整體應變能力。

水務局強調，面對氣候變遷，市府團隊不僅「做足日常功課」，更善用新科技來
守護市民安全。這次能與台北、新北並列全國前三，是榮譽，更是責任。未來將持續導入智慧防災措施，提升城市韌性，讓桃園成為全國防汛典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
舊公寓藏淫窟　露肩短裙美女照曝！見警嚇壞想落跑
TWICE高雄開唱！粉絲訂房「1300元漲到1.3萬」傻眼
媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了
林書豪宣布退休！　新北國王發聲
惡火奪5命　4孩童開學前一天葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園大坑慈慧慈惠堂母娘賜福巡庄　30週年堂慶揭序幕

桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」　與雙北並列前三

蘆竹區青銀共學育樂課程特別場　關注能源未來促進社會共識

慶記者節　桃園市全媒體記者協會辦理「2025公益奉獻獎」揚善

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

高雄經營80年米糕城「宣布暫停營業」！原因曝光老饕不捨

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

桃園大坑慈慧慈惠堂母娘賜福巡庄　30週年堂慶揭序幕

桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」　與雙北並列前三

蘆竹區青銀共學育樂課程特別場　關注能源未來促進社會共識

慶記者節　桃園市全媒體記者協會辦理「2025公益奉獻獎」揚善

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

高雄經營80年米糕城「宣布暫停營業」！原因曝光老饕不捨

道奇先發輪值出現新策略　大谷翔平下周四登板後不休兵

CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

地藏王菩薩坐鎮！台北看守所「槍決近400死囚」　鬼月靈異傳說又起

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

桃園大坑慈慧慈惠堂母娘賜福巡庄　30週年堂慶揭序幕

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

地方熱門新聞

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

桃園韭菜花季揭幕　品質香氣為評鑑依據

桃園景福宮2025成年禮　300學子歡喜轉大人

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

慶記者節　2025桃園公益奉獻獎登場

詐騙集團利用貓池狂發簡訊勾人詐財遭警破獲

鹿草鄉低碳旅行 鄉長化身司機開箱盲盒式旅行

更多熱門

相關新聞

桃園榮獲污水下水道建設　表現傑出獎

桃園榮獲污水下水道建設　表現傑出獎

下水道接管率是城市現代化的重要指標，桃園市升格直轄市後積極推動相關建設，近年接管率逐步提升。市府水務局局長劉振宇20日於市政會議，呈獻榮獲內政部國土管理署113年度直轄市及縣（市）政府污水下水道建設計畫考核評鑑「表現傑出獎」給市長張善政，以示對打造永續宜居桃園的努力成果。

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

桃園八德區忠勇街排水改善工程　7/18完工

桃園八德區忠勇街排水改善工程　7/18完工

中央地方聯手防汛　巡查桃園抽水設備

中央地方聯手防汛　巡查桃園抽水設備

關鍵字：

桃園水務局雨水下水道維護管理全國優等

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

快訊／林書豪宣布退休！

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

午後變天！　雨最大地區曝

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面