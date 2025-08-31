桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」　與雙北並列前三

▲桃園榮獲雨水下水道維護管理訪評「全國優等」

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府30日表示，內政部國土管理署於昨日頒發「114 年度雨水下水道維護管理訪評」成績，全國22 縣市中，桃園市榮獲「全國優等」殊榮，與臺北市、新北市並列全國前三，展現桃園在防汛防災整備上的卓越成果。

水務局表示，極端氣候與短延時強降雨挑戰嚴峻，市府團隊平日即積極進行防汛設施維護，並引進新興科技，建立完整的雨水下水道維護管理模式。本次評比獲獎，正是對桃園市多年努力的肯定。

水務局今年度防汛工作有幾大亮點，分別是：

1、全國首創安全設計：桃園研發「雨水人孔扶手式防墜網」，在維護人員進入局限空間作業時提供安全防護，守護第一線同仁生命安全。

2、AI 智慧平台應用：全面導入AI 智慧辨識與管理平台，整合雨量、水位及設施設備狀況，透過系統即時分析與預警，提升維護效率與決策速度。

3、基礎設施全面維護：加強抽水站、調節池、箱涵等防汛設施的日常檢修、清

淤與汛前整備，確保防災系統隨時保持最佳狀態。

4、數據整合與圖資管理：持續建置資料庫與防災圖資，串聯工程與防災資訊，

強化整體應變能力。

水務局強調，面對氣候變遷，市府團隊不僅「做足日常功課」，更善用新科技來

守護市民安全。這次能與台北、新北並列全國前三，是榮譽，更是責任。未來將持續導入智慧防災措施，提升城市韌性，讓桃園成為全國防汛典範。