桃園八德區忠勇街排水改善工程　歷時兩年半克服三大挑戰7/18完工

▲雨水涵管施工。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區忠勇街一帶，常因豪大雨發生淹水，市府水務局籌措經費辦理排水改善工程，新設全長562.5公尺雨水下水道，工程於111年12月23日開工，全案工期約歷時2年6個月，經費共5,874萬元，預計於114年7月18日竣工，工程改善淹水面積約11.77公頃，保護人口數約4,978人。

水務局29日指出，八德區忠勇街一帶常因大雨發生淹水，該局於規劃設置雨水下水道，於忠勇街與忠勇西街口開始，穿越一處灌溉圳路，經大勇國小及「桃園市八德區大勇市地重劃區工程」工區，再排入國道二號下方的雨水下水道；學童通學交通、農田灌溉、及降低民生管線遷移長度，為工程執行三大挑戰。

▲工程示意圖。（圖／水務局提供）

雨水下水道工程設計階段並與農水署桃管處及各管線單位協調，以推進工法施工，穿越灌溉圳路下方，施工期間維持24小時交維，以減輕交通問題及對民眾生活的干擾，第一段雨水下道斷面1.5公尺*1.5公尺，長467公尺，於111年12月23日開工，114年2月10日完工，第二段雨水下水道管徑1公尺，長95.5公尺，於113年8月6日開工，於114年3月17日全段通水，發揮排水功能，目前施作忠勇西街側溝的集水井，預計可於114年7月18日完工。

市府水務局團隊展現治水精神，積極溝通協調，逐一克服困難，雨水下水道工程施工過程降低交通衝擊、確保桃園大圳支線供灌並不影響大勇市地重劃區工程進度，提升易淹水地區雨水下水道通洪能力，大幅降低防災熱點淹水情事，保障忠勇街、忠勇西街周邊11.77公頃，約4978人之市民生命財產安全。