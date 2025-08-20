桃園汙水下水道獲國家傑出獎　再砸百億蓋航空城汙水下水道

▲水務局局長劉振宇（左）呈獻榮獲污水下水道建設「表現傑出獎」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

下水道接管率是城市現代化的重要指標，桃園市升格直轄市後積極推動相關建設，近年接管率逐步提升。市府水務局局長劉振宇20日於市政會議，呈獻榮獲內政部國土管理署113年度直轄市及縣（市）政府污水下水道建設計畫考核評鑑「表現傑出獎」給市長張善政，以示對打造永續宜居桃園的努力成果。

張善政指出，市府已向行政院爭取到航空城污水下水道系統第一期專案計畫，總經費96億4,500萬元，中央補助比例達92%，為88億7,300萬元，對桃園未來發展具關鍵意義。水務局除持續提升接管率外，也將全力確保航空城污水處理廠如期推動。

水務局長劉振宇表示，此次獲獎要特別感謝副市長王明鉅全程率隊參與，使評比過程加分不少，展現市府團隊對水務建設的高度重視。未來將持續推動各項工程與創新作為，延續桃園在污水下水道建設上的佳績。

水務局說明，桃園市此次獲獎的關鍵創新與績效，包括率先完成公共污水下水道工程SGS查證，符合ISO14067標準並取得溫室氣體查驗聲明書，同時完成碳足跡盤查認證，展現邁向淨零的決心；另在龜山水資源回收中心以ROT模式招商，榮獲財政部第22屆金擘獎政府團隊獎佳等；參加2024總統盃黑客松競賽，榮獲全國五大卓越團隊獎；此外，桃園市污水處理廠再生能源平均操作效益達72%，大幅超越中央所訂25%的標準。