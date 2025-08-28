小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

▲正宮打掃房間意外發現丈夫與小三的性愛照。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

台北地方法院近日針對一起配偶權侵權案作出判決，一名妻子阿芬（化名）指控丈夫與小三長達30年的不當關係嚴重侵害其配偶權，最終獲得部分勝訴，法院裁定丈夫與小三須連帶賠償新台幣50萬元。

根據判決書內容，阿芬與丈夫自1988年結婚，育有兩名子女，某日在家中打掃房間時意外發現丈夫與小三的性愛照片、書信，進而揭露兩人自1993年起即發展超越正常社交範疇的親密關係，並持續至今。尤其在2024年12月，兩人甚至一同前往銀行進行資金匯款，行為親密，引發原告強烈不滿與精神痛苦。

判決書揭示，書信中有關於男女性行為之描述，顯見雙方情誼匪淺且互動親密頻繁，今年小三曾傳訊給阿芬丈夫，稱對方為「爸爸」，內容包括還「妹妹想弟弟」、「很懷念陪伴您的時光」、「枕在您懷裡睡覺，又怕躺太久讓您手麻」、「當您的女人就好」、「您是我的爸爸，唯一的親人愛人家人」等語。

丈夫與小三則辯稱，相關證據是阿芬私自潛入書房非法取得，不應作為判決依據，並主張配偶權並非法定權利、關係已過十年時效等。法院最終認定，證據為在夫妻共有居所內取得，未違法；且從書信內容與對話紀錄可見兩人情感深厚，且小三應可得知男方已婚，仍繼續交往，構成重大侵權。

法院指出，夫妻互負誠實義務，若配偶與他人發展超越一般朋友的親密關係，嚴重破壞婚姻圓滿與安全，即屬不法侵害配偶權。綜合考量兩人長期關係、造成原告心理受創須就醫，及雙方經濟狀況後，判賠50萬元慰撫金，遠低於原告所請求的150萬元。其餘訴訟請求與假執行聲請均遭駁回。