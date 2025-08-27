開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

▲李男與人妻進入汽車旅館，凌晨離開時被正妻當場撞見。（圖／非本人／免費圖庫Pakutaso）



記者曾羿翔／綜合報導



高雄地方法院近日判決一起侵害配偶權案，被告李男因與人妻阿美（化名）發展超越一般交往的關係，遭阿美丈夫提告。法院審理後，認定李男行為已嚴重破壞對方婚姻關係，判決須賠償精神慰撫金新台幣20萬元。

根據法院調查，阿美與老公於2014年結婚，並育有一女，但雙方於2024年8月14日離婚。期間，李男雖知阿美已婚，仍與其頻繁往來，且在2021年8至10月間曾傳送大量曖昧訊息給阿美「妳真的是一個很棒的女孩子，也真的是我最喜歡最愛的」、「有機會再見時，別忘了密碼52vv！我愛妳…對不起」等語。法院已認定李男當時確有侵害配偶權的行為。

更引發爭議的是，去年8月，李男與阿美再度一同進入汽車旅館，凌晨離開時被李男妻子當場撞見，三人在街頭爆發肢體衝突並驚動警方。儘管李男辯稱當時僅為與阿美談話、避免誤會而選擇隱密地點，法院認為其說詞不符常理，行為明顯超出社會對正常男女交往的容忍範圍。

法官審酌雙方經濟狀況及案情嚴重性後，認定阿美丈夫精神確實受損，但其請求的60萬元過高，故裁定20萬元為適當賠償金額。判決指出，李男行為已違反善良風俗，構成重大情節的人格權侵害，須賠償精神慰撫金新台幣20萬元。