35歲華裔醫伸狼爪！認了「下藥性侵病患」還拍片　法官重判24年

▲ 程志承認多項性侵及性虐指控。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約35歲華裔腸胃科醫師程志（Zhi Alan Cheng）因下藥性侵女性病患及友人，還將過程錄製成影片，28日在皇后區被判處24年重刑。檢察官卡茲（Melinda Katz）在宣布判決的記者會上嚴厲譴責，「程志對女性犯下一連串令人髮指的罪行，既以普通公民身分性侵親密女性，又以醫師身分性侵前來求助的脆弱病患。」

綜合《海峽時報》等外媒，程志於今年6月認罪，承認4項一級性侵罪及3項一級性虐待罪，犯行曝光是在2022年12月，當時一名女性友人意外發現自己和其他女性被程志迷昏性侵的影片後報案。警方搜查其住所時，查獲數十支他對失去意識的女性加以性侵的影片，受害者包括醫院病患及透過交友軟體認識的女性。

檢方指控，程志在紐約長老會皇后醫院執勤期間，曾對一名37歲女病患伸出狼爪，趁她失去意識時猥褻並錄影。另一起案件中，一名19歲女病患指控程志進行不必要的直腸檢查，隨後在靜脈注射「不明物質」使她昏迷，接著實施性侵。這名女病患也對醫院提起訴訟，指控院方未能阻止且企圖掩蓋案件。

警方事後在程志家中起獲LSD、K他命、芬太尼及強力麻醉劑等管制藥物，院方於2022年12月將他開除，他的醫師執照也被吊銷，最終面臨逾50項刑事指控，服刑期滿後必須接受10年監督，並被登記為性犯罪者。