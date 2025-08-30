　
社會 社會焦點 保障人權

富商性侵失敗痛毆女伴！羞辱「對妳這麼好不給X」下場出爐

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲富商意圖性侵女伴失敗，出手痛毆對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿武（化名）先前與友人聚餐，席間邀請了女子小美（化名）陪同到場，怎料續攤期間求歡遭拒，竟動手意圖性侵，失敗以後還出手痛毆對方，喊出「我對你這麼好」、「敢報警打死你」等話語，因而被起訴。由於阿武與小美以300萬元調解成立，台北地院法官審理後，判處1年10個月、6個月有期徒刑，均緩刑5年。

根據判決書內容，阿武2024年4月間與朋友相約飲宴，期間帶了小美陪同到場，等到聚會結束，又繼續請小美陪同，前往他的原營業處所飲酒、聊天。

怎料酒過三巡以後，阿武開始變得不安分，在營業處所內對小美毛手毛腳，嚇得小美趕緊拒絕、掙脫。阿武發現小美出手反抗，當即心生不滿，利用體型優勢壓制對方，打算透過暴力手段逞慾，最終仍沒能得逞。

連續遭到拒絕，阿武惱羞成怒，立即開始對小美動粗，不但抓著小美的頭髮，往玄關的方向甩，更是將人踢倒在地，接著連續踹擊，並抓住小美的頭部，往地上、牆壁等處推撞。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲富商意圖性侵女伴失敗，出手痛毆對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

遭到暴力攻擊，小美原先打算報警，卻又遭到阿武暴力對待。且在動手的過程中，阿武還說出「我對你這麼好，你竟然一點甜頭都不給我，竟然不給我X」、「你有看過拳頭嗎」、「你敢給我報警，我徹底打死你」、「我讓你走不出這個門」等話語。

在案件調查的過程中，阿武坦承犯行、自陳目前無業，經濟來源是靠著先前經商所得，並且以300萬元與小美成立調解。台北地院法官衡量全案情況後，依照強制性交未遂罪、傷害罪等罪嫌，分別判處阿武1年10個月、6個月有期徒刑，均緩刑5年，期間交付保護管束，判決確定後2年內要接受6場法治教育，全案仍可上訴。

08/28 全台詐欺最新數據

衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

