國際 國際焦點

中國籍惡狼在英國犯下24起性侵罪！偷拍、下藥　受害者恐破數百人

▲▼在英國犯下變態性侵罪的中國籍商人趙旭。（圖／倫敦警察廳）

▲在英國犯下變態性侵罪的中國籍商人趙旭。（圖／倫敦警察廳，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

一名來自中國的33歲商人趙旭（Chao Xu，音譯）在英國承認對至少六名女性犯下24項性犯罪，包括強姦、性侵、窺視及偷拍裙底。警方調查發現，他的犯罪行為可能涉及數百名女性。案件震驚英國社會，目前他已被收押候審，將於11月14日宣判。

根據英媒《BBC》、《每日郵報》，趙旭自從2013年移居英國後，多次對女性下藥並性侵她們，部分受害者是在他格林威治公寓及南華克Newington Causeway辦公室參加社交活動時遭害。警方指出，今年6月，一名女子在他家中聚會後感到不適，他邀被害女子留宿康復，卻趁機給她服用使人昏睡的藥物，並多次強姦。

調查發現，趙旭在住所及辦公室安裝隱藏攝影裝置，包括浴室及空氣清新劑內，手機內保存數百張女性私密照片及影片，且多數為未經同意取得。偵查人員指出，他的罪行持續多年，且可能還有數百名受害者尚未出面。

領導調查的刑事總督表示，趙旭計畫周密、多次作案，使用卑劣手段施用能夠導致昏睡的藥物、強姦、性侵及偷拍女性私密影像，呼籲其他潛在受害者勇敢出面。

▲▼在英國犯下變態性侵罪的中國籍商人趙旭。（圖／倫敦警察廳）

法院資料顯示，趙旭承認4項強姦、8項以穿透方式施襲、4項性侵、4項窺視、兩項意圖下藥罪及兩項偷拍裙底罪。他否認一項性侵及一項穿透襲擊罪，檢方表示不再追訴該兩項罪名，將存檔。偷拍及窺視罪行發生於他價值約70萬英鎊的格林威治公寓、辦公室及倫敦橋地鐵站。犯罪時間自2022年2月至2025年6月不等。

法官斯特林（Simon Stirling）對趙旭表示，「你承認多項罪行，必然面臨長期監禁。」心理學家將撰寫宣判前報告，評估其危險性，以協助法官作出最終裁定。

英格蘭及威爾斯檢控署的克蘭恩（Suzanne Crane）指出，趙旭故意用藥使女性失去抵抗能力，趁機性侵及偷拍，並警告他對女性構成嚴重威脅，「若非受害者勇敢揭發，他的犯罪可能長期未被察覺。」

她強調，警方已扣押大量證據，包括手機、隱藏攝影機及下藥物品，將持續調查並追查更多潛在受害者。

目前，趙旭身穿黑色夾克、灰色上衣、頭髮束成髮髻，在法庭上由中文口譯協助出庭，仍被還押候審，案件宣判將於11月14日進行。

國際焦點英國偷拍趙旭Chao Xu性侵

