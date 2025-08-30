妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

▲人夫發現妻子背著他與小王同事上摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人夫去年撞見妻子下身圍著浴巾，和上半身赤裸的男同事待在家中，妻子竟瞎扯「他來幫忙倒垃圾的」，事後更查出兩人曾上摩鐵，小王事後簽下20萬元和解書承諾斷絕往來；不料人夫今年又發現兩人親吻、擁抱的親密影片，身心崩潰二度提告求償60萬元。法院審理後，判小王要賠2萬元。

人夫主張，與妻子於2018年結婚，育有兩名子女，婚姻已逾7年。為了家庭，他離鄉背井住進妻子彰化老家，並在岳父家中經營的工廠工作，全心為家庭付出。

然而，2024年4月間，他因故臨時返家，卻驚見一名陌生男子半裸坐在家中次臥床上，妻子則僅圍著一條浴巾。妻子當下急忙解釋是「來幫忙倒垃圾的公司同事」，但如此牽強的理由讓他無法接受。

事後，人夫調閱行車紀錄器，更發現妻子早於就與被告上汽車旅館。雖在長輩勸和下為了孩子選擇原諒，與小王簽下和解書，承認妨害家庭並賠償20萬元，同時承諾不再往來。

為了重建家庭信任，人夫努力修復關係。他返回老家創業開設工程行，但每週末必定回彰化與妻小團聚。為了讓家人有更好的生活，他獨自負擔每月2萬元租金，租下附車位、電梯的新房，甚至花費2萬7千元購買一張周杰倫演唱會門票，讓妻子獨自前往圓夢。

未料，人夫在孩子使用的平板電腦中，發現妻子帳號同步後留下的驚人證據。不僅發現妻子將小王的聯絡人名稱設為「BOSS」，兩人更持續傳送「愛你」、「好想你」等露骨訊息。最氣人的是，影片清晰記錄下兩人簽署和解後仍繼續擁抱、親吻的畫面，證明被告從未遵守斷絕往來的承諾。

二度打擊讓人夫身心徹底崩潰，出現憂鬱、焦慮、失眠等症狀，最終與妻子於今年6月調解離婚。他認為被告知悉妻子已婚卻仍惡意介入，導致家庭破碎、與骨肉分離，因此向被告求償60萬元精神慰撫金。

法庭上，小王對於照片中擁抱、親吻的行為並不爭執，但辯稱原告求償金額過高，無力負擔。法官認定，被告於簽署和解書後的行為，確實已逾越普通朋友社交分際，構成侵害配偶權的侵權行為，應負賠償責任。由於小王「第一次」侵害行為已以20萬元達成和解，因此，此次審理僅針對「簽署和解書後繼續往來」的新侵權行為，判賠2萬元。全案可上訴。