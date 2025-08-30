調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

▲中國實施強制社保。（圖／CFP）



文／中央社台北30日電

最新發布的「中國企業社保白皮書2025」顯示，有為員工繳納社保的企業中，僅約1/3企業社保基數完全合規。今年有更多企業選擇「員工試用期結束後開始參保」，反映出對經濟形勢預期更謹慎。

經濟觀察報報導，29日，在第13屆企業社保發展論壇上，眾合雲科集團旗下51社保發布的「中國企業社保白皮書2025」顯示，在為員工繳納社保的企業中，34.1%的企業社保基數完全合規，相比2024年提升5.7個百分點。

此外，22.7%的企業「統一按最低下限」繳納社保，24.6%的企業「按固定工資部分，不算獎金」繳納社保，這兩者的比例都比去年降低。

報導說，員工的社保繳費基數應主要依據員工去年月均工資或當月/上月工資來核定；「白皮書」顯示，中國企業社保合規依舊面臨嚴峻挑戰，因為除了社保繳費基數合規程度不一，還有許多企業並不為員工繳納社保。

中國最高人民法院8月1日發布一項司法解釋指出，即使企業與個人先前已約定不繳納社保，個人依舊可以以「公司不繳納社保」為由主動離職並要求公司支付一筆經濟補償金。這項解釋9月1日起實施，形同企業「強制社保」的約束加大。

根據「白皮書」，2025年，企業在險種覆蓋面和參保及時性上均有所下降，尤其是選擇「試用期結束後開始」參保的企業與往年相比有較高增幅，反映出部分企業對經濟形勢判斷謹慎，選擇了較為保守的策略。

另一方面，有29.3%的受訪企業在過去一年內曾經遇到與社保相關的員工糾紛。最高人民法院發布的數據也顯示，2025年上半年，全國法院受理勞動爭議一審案件43.6萬件，年增達40.17%。

「白皮書」指出，近年來，部分企業面臨經營成長放緩、勞動者權益意識覺醒以及勞動爭議發生率逐年上升的情況，在這種趨勢下，企業務必高度重視社保合規。

此外，「白皮書」顯示，用工多元化正在成為常態，企業同時採用多種用工方式非常普遍。本次調研的企業中，有61.0%的企業使用了在校實習生，有44.6%的企業使用了派遣外包員工，30.9%的企業使用了兼職員工，12.6%的企業使用了退休返聘員工。

自2013年起，51社保已連續13年調研發布白皮書，今年調研共覆蓋中國6689家企業，90.9%受訪者為人力資源從業者。