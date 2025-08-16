　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

▲中國將實施「強制社保」。（圖／CFP）

文／中央社

中國9月1日起將落實強制繳納社會保險制度，引起輿論譁然，中國繳納的社保比例遠高於已開發國家，將使微小企業的經營與低薪族群生計更加困難。為規避社保，未來可能大量出現「靈活就業」與兼職工作。

中國最高人民法院8月1日發布「關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）」，其中指出，雇主和員工之間不繳納社會保險費的約定無效，勞動者以此為由解除勞動合約時，有權請求用人單位支付經濟補償。該解釋9月1日起實施。

陸媒財新報導指出，這項規定實際上不算是「新規」，而是對法律規則的細化和明確。中國最高法院民一庭副庭長吳景麗表示，「解釋二」中明確企業承擔支付經濟補償責任，可以倒逼企業為勞動者依法繳納社會保險費，有效預防糾紛，促推社會治理。

然而，看似保障勞工權益、促進社保體系更加健全的「解釋二」，卻給中國廣大的微小企業以及許多薪水原本就不高的勞工帶來沉重負擔。

財新報導引述社保專家提醒，在當前經濟週期下行和就業市場低迷時，加強社保繳費規範難度不小。上海金融與法律研究院研究員聶日明也指出，中國社保繳費標準偏高，社保的廣泛覆蓋與高繳納標準無法兼得，「一刀切」恐會有難以預料的後果。

▲求職,婦女,就業。（圖／CFP）

中國社保繳納比例 高於已開發國家

中國社保體系為「五險一金」，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險與住房公積金。前三項為勞資雙方按比例分擔，後兩項由資方繳納。

金融時報中文網經濟主編、財經媒體人徐瑾撰文指出，企業如果全部繳納社保，比例約占稅前工資的30%至40%；個人繳費比例約10.5%至22.5%。企業和個人社保費率合計最低也是40%，最高可以超過60%，比例遠遠超過已開發國家；高福利的德國其比例大約為35%。

尤其是，社保繳納下限有可能比實際薪資還高。比如上海，社保必須按照「社保基數」人民幣7384元（約新台幣3萬876元）繳納。企業和個人合併大約需繳納2673元至2799元，可能比最低薪資2740元還要高。

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

小企業主與員工叫苦連天 生存成困難

在中國社群媒體上，無論是小企業主或是員工都叫苦連天。一名法學院畢業、在律師事務所工作的女生哭訴的影片在網路熱傳，她說，老闆表示她的社保要從她薪資中扣，原本2500元的薪資扣完1800元的社保，只剩700元，等於每天只賺31元，「我每天都在付費上班」、「真的要活不起了」。若不交社保，無法當實習律師，更無法取得律師證成為執業律師。

從公司角度，小紅書上有一名小老闆發文表示，以他公司員工為例，按比例繳納社保，沒有全額繳納，但一名員工的社保也要2000多元，員工負擔400至500元，公司負擔1400至1600元。他說，現在小微企業幾乎都是苦苦掙扎，「大量的小微企業是無法承擔這個成本的」，預計市場將會湧入大量勞動力。目前該文章已刪除。

強制社保實施後 企業恐採靈活就業規避社保

前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」發文指出，部分沒有與企業簽訂勞動合約，屬於「勞務關係」者，是被排除在法律規定之外的。相關群體包括：退休人員、靈活就業人群（如外送員、快遞員、網約車司機）、兼職人群（日均工時少於4小時者、勞務派遣）、全日制實習生。

近期，麥當勞、北京環球影城等「招募退休人員」引起網上熱議。輿論指出，9月1日以後，靈活就業人數將會增加，兼職工作與企業間相互借調的「共享員工」大量出現，甚至原本的全職工作，可能被拆分成由三個兼職輪班，以規避社保。（編輯：楊昇儒）1140816

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄法官慘死街頭！陰莖被割下塞口中
高雄工廠大火！火光濃煙竄天　消防派15車前往搶救
年輕女罹子宮內膜癌　靠3招殺光癌細胞！奇蹟逆轉人生
孫燕姿回台開唱　老公低調躲台下「竟被工作人員請走」
「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被師父載到摩鐵性侵3次拍片　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了

陸女童「頭插水果刀」　淡定走入醫院就診

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了

陸女童「頭插水果刀」　淡定走入醫院就診

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

世運中華隊第3金出爐　江凱傑健力勇奪裝備中量級金牌

德國「國王湖」路線、必看景點攻略　上湖區玻璃鏡面山水太夢幻

沒暗號也會跑！43歲林智勝盜壘留名　開心到想「拔壘包」

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

高雄遊艇工廠火警！火光濃煙竄天　消防機器人、無人機出動

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

陳子豪初味全MVP舞台坦言有點晚了　葉總讚伍鐸好投、談牛棚瑕疵

楊貴媚赴大阪曝李安真面目！《飲食男女》滿漢全席塞便當　日觀眾看哭

富邦悍將難擺脫「8月魔咒」苦吞7連敗　兄弟7局灌6分9比6逆轉

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

大陸熱門新聞

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

影／普丁5回望！美B-2戰機編隊飛過頭頂

陸女童「頭插水果刀」　淡定走入醫院就診

陸歌手唱一半棚架倒塌　觀眾2死3重傷

金燦榮：武統台灣可能將台積電收歸國有

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」被罵翻

川普爆「我當總統習不會攻台」　陸方回應了

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金 第二名全程未使用遙控器

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

更多熱門

相關新聞

陸養老金傳2035年耗盡 社保專家澄清：政府信用與財政補貼是後盾

陸養老金傳2035年耗盡 社保專家澄清：政府信用與財政補貼是後盾

大陸近期有部分研究分析指，在人口老化的情況下，國家養老金將在2029年或2035年耗盡累計結餘，也就是說，80或90後可能成為無養老金可領的一代，引起輿論關注。對此，大陸社保專家金維剛提出反駁稱，基本養老金是一種社會保險，與商業保險不同，是以政府的信用擔保與財政補貼作為後盾，並承擔托底保障責任。

健保總額下月協商！未交議案挨批怠惰　衛福部回應

健保總額下月協商！未交議案挨批怠惰　衛福部回應

中國靈活就業達2億人　保障勞動權益成一大挑戰

中國靈活就業達2億人　保障勞動權益成一大挑戰

河南34名教師被欠薪4年怒「絕食」抗議 官方通報：當晚全數返回

河南34名教師被欠薪4年怒「絕食」抗議 官方通報：當晚全數返回

10／1上線！ 持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

10／1上線！ 持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

關鍵字：

社保強制社保靈活就業

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

更多

最夯影音

更多

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面