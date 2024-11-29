陸養老金傳2035年耗盡　社保專家澄清：政府信用與財政補貼是後盾

▲有機構研究傳出大陸基本養老金將於2035年耗盡。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期有部分研究分析指，在人口老化的情況下，國家養老金將在2029年或2035年耗盡累計結餘，也就是說，80或90後可能成為無養老金可領的一代，引起輿論關注。對此，大陸社保專家金維剛提出反駁稱，基本養老金是一種社會保險，與商業保險不同，是以政府的信用擔保與財政補貼作為後盾，並承擔托底保障責任。

《新浪財經》報導，11月27日，在雲南昆明由同方全球人壽與清華大學經管學院共同舉辦的一場養老專業論壇上，中國社會保障學會副會長兼養老金分會會長金維剛表示，「這種說法存在炒作嫌疑，對我國的基本養老保險制度存在誤解、誤讀和誤導。」

金維剛提到，在籌資來源上，其來源主要包括四個方面，第一是單位繳費，第二是職工個人繳費，第三是財政補助，第四是運營收入。

按大陸養老保險全國統籌機制來看，2023年全國統籌調劑資金規模達到2716億元（人民幣，下同），解決地區間養老負擔和基金結餘分布不均衡的問題，截至2023年底，大陸全國企業職工基本養老保險基金累計結餘已接近6兆元，確保養老金按時足額發放。

金維剛指出，為應對人口老化，2000年便設立「全國社會保障基金」，將在基本養老保險基金收支出現失衡及財政補助不足以彌補的時候進行動用，「目前，全國社會保障基金現在已經積累了20多年，規模達到3萬億（兆，下同），但現在該基金仍然只封閉運營而不使用，因為尚未到達養老金領取的高峰期。」

金維剛強調，全國社會保障基金的資金來源除中央財政直接撥款，另一個來源是國有資本的劃撥和基金運營的投資收益，「另一項數據顯示，我國的國有資本規模已經超過了340萬億，劃撥1%就是3.4萬多億，足夠企業職工支付半年以上；若劃撥10%，就是34萬億。」