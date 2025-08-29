　
大陸 大陸焦點 特派現場

美參議院軍委會主席抵台訪問　陸外交部：中方對此強烈不滿

▲▼美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）今（29）日抵台訪問，這也是時隔9年後，再次有參議院軍委會主席赴台訪問。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，「美國會議員竄台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

據了解，共和黨籍的參議院軍委會主席維克此行是和同黨的參議員費雪（Deb Fischer）一同搭乘專機訪台，這是繼馬侃（John McCain）2016年6月訪台後，再有參院軍委會主席現身台灣。根據公開行程，維克和費雪將與總統賴清德於29日下午3時會面。

由於維克的參議院軍委會主席身份十分敏感，此行也讓對岸的大陸官方十分關注。郭嘉昆表示，中方堅決反對台美之間有任何形式的官方往來，並認為是向「台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

郭嘉昆強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何藉口干涉中國內政、縱容支持台獨分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。」

