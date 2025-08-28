閱兵新武器劍指美國？　陸國防部：為國家安全與發展利益

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸將於9月3日舉行大閱兵儀式，日前演練時，多項新型武器提前曝光。對於相關武器是否劍指美國，大陸國防部表示，發展和更新武器裝備，完全是為了維護國家主權、安全與發展利益。此外，北京香山論壇確定於9月17日至19日舉行。

美國國防部認為，大陸在近期閱兵綜合演練上展示的鷹擊系統反艦飛彈，將對美國的航空母艦體系帶來重大挑戰。美國海軍新聞網則說，大陸的巨型無人潛航器，表明解放軍正在謀求水下無人領域的戰略優勢。

大陸國防部今（28）日舉行例行記者會，發言人張曉剛對此表示，實際上先前的發布會已經介紹了受閱武器裝備情況，他沒有更多補充訊息。

張曉剛接著強調，大陸發展和更新武器裝備，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。他稱，中國始終是維護世界和平的堅定力量，中國力量每增長一分，世界和平希望就增多一分。

此外，有媒體詢問，本次閱兵是否邀請外國軍隊的領導人出席，張曉剛相當低調，只說沒有可以發布的消息。

另一方面，第十二屆北京香山論壇9月17日至19日舉行。張曉剛介紹，本屆論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，舉行4場全體會議、8場平行分組會議。

此外，本屆香山論壇還將舉辦高端對話、中外名家對話、中外青年軍官學者研討會，以及「中國軍隊參加聯合國維和行動回顧與展望」、「中國海軍執行國際人道主義醫療服務任務情況」介紹會等活動。

北京香山論壇於2006年由中國軍事科學學會發起，初為亞太地區安全二軌對話平台。論壇從2014年第五屆起升級為一軌半，與會人員擴展為亞太地區和域外相關國家的國防部或軍隊領導人、國際組織代表、前軍政要員及知名學者。

▼圖為去（2024）年第十一屆香山論壇。（圖／記者任以芳攝）