邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，除了北京九三大閱兵，大陸方面也舉辦諸多紀念活動，以爭奪抗戰的話語權與詮釋權。對於國軍在抗戰時期的貢獻，大陸國防部最新表態稱，當年是由中共開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場「協力合作」，共同抗擊日本侵略。至於目前是否有台灣老兵會出席北京閱兵儀式，則仍未知。

大陸國防部發言人張曉剛今（28）日主持例行記者會時，有台灣媒體提問，大陸方面如何看待抗戰時期國軍作戰的貢獻？此外，先前官方宣布將會邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮，有沒有來自台灣的老兵參加？

張曉剛表示，抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城、同仇敵愾，反抗日本軍國主義侵略的正義鬥爭。他聲稱，80多年前，中國共產黨領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略的戰略局面。

張曉剛強調，「我們邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚」。而對於是否有台灣老兵實際出席，他並未具體回覆，僅稱「有關具體情況國新辦發布會也做了介紹」。事實上，大陸國新辦記者會並未就此進行詳細說明。

此外，80年前的8月15日，日本宣布無條件投降。賴清德總統當天發文稱呼該日為「終戰紀念日」，並指同盟國與當初的交戰國如今以民主友盟之姿「肩並肩坐在一起」。

對此，張曉剛批評，「賴清德當局妄圖歪曲、篡改歷史事實，怎麼對得起抗戰英烈的付出的鮮血和犧牲？這完全是認賊作父，民族敗類，必將被釘上歷史恥辱柱。」