　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自新竹縣空氣品質感測物聯網公開查詢平台）

▲竹北許多民眾連日晚間聞到「塑膠燃燒異味」，但縣府尚未查出來源，微型感測器監測數值也正常。（示意圖／翻攝自新竹縣空氣品質感測物聯網公開查詢平台）

記者董美琪／綜合報導

新竹縣竹北市連日傳出空氣帶有塑膠燃燒的異味，引發居民關注。新竹縣環保局29日表示，初步推測氣味來源，可能來自於部分未登錄的工廠不當使用有機溶劑，後續將針對相關業者加強稽查，以確認污染物的真正來源。

國民黨縣議員吳旭智指出，竹北市自26日晚間起就出現塑膠燃燒般的氣味，直到27日晚間仍再度發生，顯示問題持續存在，環保局應加快調查進度，盡早給民眾交代。無黨籍議員邱靖雅則認為，目前監測範圍過於廣泛，政府應積極跨部門合作，甚至結合新創科技，尋找更有效率的方式突破瓶頸。

此外，國民黨議員林禹佑批評，縣內已設置微型感測器，但卻未能即時示警，顯示設備功能仍有不足；民進黨議員蔡蕥鍹則主張，應提升監測系統的精準度，才能在最短時間內掌握空品異常狀況。

縣環保局長蕭宏杰受訪表示，目前鎖定的調查方向，是可能涉及使用有機溶劑或其他具氣味化學物的未登錄工廠，後續將配合工商相關單位，依工廠登記資料展開追查。他強調，希望能盡快找出異味來源，並避免事件重演，降低對居民日常生活的衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡尚樺「路邊仆街」慘摔破皮　曬濺血照
快訊／熊仔、李優七夕情人節宣布女兒來了！
內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手
電話響完「秒回怎麼了」　她超火大！大票人逆風
罵奈奈子「肉便器」不起訴　李怡貞：這種腦就是當小三的命
高雄女買飲料要加糖被拒　門口狂吼「有這麼難嗎」遭警制伏
獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

嘉義市腸病毒防治新措施　放寬學前教機構停課標準

日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

環境里程碑！　嘉大環境部共建生質物循環研發中心

愛滋病防護攻略！　嘉義市衛生局提醒親密接觸

嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用　提供長者專屬運動空間

智慧農業新趨勢　嘉義縣長翁章梁分享成功案例

嘉義市建國二村、復興新村土地重劃峻工　規劃設立眷村文化館

嘉義縣校園食安稽查通過　餐盒與午餐全合格

台東召開「向海致敬」跨平台會議　推動海岸清潔與漂流木再利用

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

嘉義市腸病毒防治新措施　放寬學前教機構停課標準

日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

環境里程碑！　嘉大環境部共建生質物循環研發中心

愛滋病防護攻略！　嘉義市衛生局提醒親密接觸

嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用　提供長者專屬運動空間

智慧農業新趨勢　嘉義縣長翁章梁分享成功案例

嘉義市建國二村、復興新村土地重劃峻工　規劃設立眷村文化館

嘉義縣校園食安稽查通過　餐盒與午餐全合格

台東召開「向海致敬」跨平台會議　推動海岸清潔與漂流木再利用

告五人對戲「壁癌」竟演到讓人想哭！　還請到大咖金馬影后

蔡尚樺「路邊仆街」慘摔破皮　曬濺血照：水逆擋災解厄

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

快訊／熊仔、李優七夕情人節宣布女兒來了！　產房1畫面超感人

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

華僑逆轉豐商闖登峰造極冠軍戰　林立瑋再見攔網建功

內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

NBA明星長人唐斯造訪桃園市府　張善政邀他體驗大溪老街

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

地方熱門新聞

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

女子東勢大橋墜溪　警消沿大甲溪搜尋

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

勞工權益大進步2025年新增小年夜、教師節等4天國定假日

詐騙集團利用貓池狂發簡訊勾人詐財遭警破獲

三鶯線進度破9成年底完工倒數！

台南鐵路地下化風機進場工程穩步朝2026年底通車邁進

台南9月超速取締地點出爐！17處熱點一次看

桃園就職處9月7場徵才　釋出逾7,000個職缺

七夕最浪漫新地標！新光三越小北店開幕成台南約會首選

追加預算通過　傅崐萁要求中央立即撥付地方補助款

救國團舞獅文化跨世代學習　「環保獅頭」搭配鑼鼓陣氣勢磅薄

2025澎湖追風音樂燈光節盛大開幕

更多熱門

相關新聞

當面見過4次應該很安全？他被騙168萬

當面見過4次應該很安全？他被騙168萬

新竹一名民眾日前透過臉書結識一名女網友，兩人從登山聊到投資，他覺得雙方已經當面見過4次，這筆投資應該很安全，於是投入168萬元資金，直到女兒發現異狀提醒他檢查一下，卻發現無法提領「獲利金額」，這才驚覺遭到詐騙。

七都大樓房價指數全面下跌　新竹季跌3.7%最慘

七都大樓房價指數全面下跌　新竹季跌3.7%最慘

即／新竹台68線火燒車　「瑞典坦克」成廢鐵

即／新竹台68線火燒車　「瑞典坦克」成廢鐵

新竹東區住宅火警　1男困5樓陽台

新竹東區住宅火警　1男困5樓陽台

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

關鍵字：

塑膠燃燒燃燒塑膠燒塑膠竹北新竹

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面