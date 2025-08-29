每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

▲竹北許多民眾連日晚間聞到「塑膠燃燒異味」，但縣府尚未查出來源，微型感測器監測數值也正常。（示意圖／翻攝自新竹縣空氣品質感測物聯網公開查詢平台）



記者董美琪／綜合報導

新竹縣竹北市連日傳出空氣帶有塑膠燃燒的異味，引發居民關注。新竹縣環保局29日表示，初步推測氣味來源，可能來自於部分未登錄的工廠不當使用有機溶劑，後續將針對相關業者加強稽查，以確認污染物的真正來源。

國民黨縣議員吳旭智指出，竹北市自26日晚間起就出現塑膠燃燒般的氣味，直到27日晚間仍再度發生，顯示問題持續存在，環保局應加快調查進度，盡早給民眾交代。無黨籍議員邱靖雅則認為，目前監測範圍過於廣泛，政府應積極跨部門合作，甚至結合新創科技，尋找更有效率的方式突破瓶頸。

此外，國民黨議員林禹佑批評，縣內已設置微型感測器，但卻未能即時示警，顯示設備功能仍有不足；民進黨議員蔡蕥鍹則主張，應提升監測系統的精準度，才能在最短時間內掌握空品異常狀況。

縣環保局長蕭宏杰受訪表示，目前鎖定的調查方向，是可能涉及使用有機溶劑或其他具氣味化學物的未登錄工廠，後續將配合工商相關單位，依工廠登記資料展開追查。他強調，希望能盡快找出異味來源，並避免事件重演，降低對居民日常生活的衝擊。