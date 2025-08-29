當面見過4次應該很安全？苦主被騙168萬　女兒一句話點醒

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名民眾日前透過臉書結識一名女網友，兩人從登山聊到投資，他覺得雙方已經當面見過4次，這筆投資應該很安全，於是投入168萬元資金，直到女兒發現異狀提醒他檢查一下，卻發現無法提領「獲利金額」，這才驚覺遭到詐騙。

▲受害民眾被騙了168萬元，直到女兒發現異狀提醒，他才驚覺受騙。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，新竹一名民眾表示，日前他在臉書認識一名女網友，兩人互加LINE好友聊天，一開始只是閒聊一些登山的事情，感覺就像在交朋友，沒想到後來對方開始提起「投資虛擬貨幣」的事情，態度非常積極，還會介紹操作方法、教導下載投資APP。

受害民眾提到，當時只覺得女網友這麼熱心，應該是真的有門路，加上雙方已經當面見過4次，對方表現也很專業、很有說服力，他覺得這筆投資應該很安全，便陸續投入資金，總計168萬元。

受害民眾說，直到有一天女兒發現他的手機裡多了幾個投資虛擬貨幣的APP，覺得很奇怪，於是提醒他檢查一下，這時他才發現，那些「獲利金額」根本無法提領出來，這才驚覺遇到詐騙。

警方提醒，這類型的詐騙都會先引導受害者進行小額投資，接著快速顯示虛假的營利數字，製造可信度，再用話術鼓勵追加資金，等到受害者發現錢領不回來，才驚覺受騙，民眾若有投資需求，還請透過合法管道才有保障，如果有疑慮，也可以撥打165專線諮詢。