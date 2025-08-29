　
地方 地方焦點

南投交通演習超逼真　化學車、遊覽車連環撞！消防人員急搶救

▲南投縣政府辦理陸上重大交通事故災防演習，中央地方聯合救災。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府辦理陸上重大交通事故災防演習，中央地方聯合救災。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投為觀光大縣，交通運輸多依賴私人的交通工具、車流量大，交通安全與事故防災更顯重要，縣政府27日動員中彰投各相關單位共630人，針對重大陸上交通事故進行實兵演練，模擬裝滿化學原料的油罐車、遊覽車和轎車在國道交流道附近發生連環追撞事故，過程逼真確實。

114年災害防救演習27日在國道3號高速公路南投交流道橋下空地登場，內容為高速公路交流道附近一台裝滿化學原料的油罐車發生事故，後方遊覽車閃避不及而追撞、導致翻落橋下，後方又有多台轎車連續追撞的重大交通事故模擬情境演練，共動員高公局、警察、消防、縣府、公所等多個單位人員及義消、義警等民間團體參與演練，還有鄰近縣市台中市及彰化縣的救護車與消防車人員支援。

▲南投縣政府辦理陸上重大交通事故災防演習，中央地方聯合救災。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府辦理陸上重大交通事故災防演習，中央地方聯合救災。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，此次針對「重大陸上交通事故緊急通報作業」、「交通管制警戒」、「重大陸上交通事故災害應變中心成立運作」、「大量傷患緊急醫療救護」、「毒化物外洩處理」、「罹難者大體安置及財物處置」、「環境清理及道路復原」等項目進行完整的模擬情境演練；演習結合中央部會、府內外各機關、單位聯合實兵演練，藉此使該縣重大陸上交通事故災害應變的橫、縱向聯繫通報作業更為熟練，確實掌握救災動員能量，於重大陸上交通事故發生時，能迅速整合各項救災人力、物力，全力動員應變，將民眾傷亡及財物損失減至最低。

▲南投縣政府辦理陸上重大交通事故災防演習，中央地方聯合救災。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府辦理陸上重大交通事故災防演習，中央地方聯合救災。（圖／南投縣政府提供）

現場包括擔任指導官兼召集人的行政院政務委員季連成和其所率領的評核小組、行政院災防辦公室主任王怡文、交通部次長伍勝園、交通部路政及道安司簡任技正黃勝興等中央觀察小組成員都親赴視察觀摩，也邀請附近的幼兒園小朋友到場觀看體驗，讓防災教育從小做起、了解道路交通安全的重要。

南投副縣長王瑞德致詞時，讚許每年防災演練的廣度、深度、周延性和細緻度都一年比一年更好，肯定所有參與演練人員的辛勞和表現；而重視平時整備和演練、加強交通事故緊急應變能力，在災害發生後才能夠即時降低災損，保護民眾生命財產安全。

季連成講評時，肯定此次演習相當成功，過程順利流暢，充分展現出眾人平日的整備訓練都相當確實；季連成也提醒在面對突發交通事故的第一時間，無論是通報、處理、搶救或後續的預防教育，每一環節都環環相扣、至關重要，熟悉平時的演練，在面對實際狀況發生時，才能有正確的反應和行動準則。

國道3號陸上重大交通事故災防演習

