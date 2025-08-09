驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」　國道自撞護欄拒捕

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣一名58歲余姓男子昨(8日)深夜發酒瘋，家屬報警求助，怎料救護車抵達時，余男竟持刀劫走救護車開上國道，途中不慎自撞護欄，見拿盾、警棍的員警上前，依舊揮刀不願就範，最終仍被壓制送醫，一連串荒唐行徑更造成員警受傷，後續依法送辦。

▲男子發酒瘋持刀劫走救護車，在國3自撞護欄被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

8日晚間10時40分，余男因酒後做出脫序行徑，家人報警求助，消防局派出1車3人前往，抵達時見余男已經睡著，警消確認無虞後原本準備離去，渠料他竟是假睡，醒來後持刀衝向救護人員，並劫走救護車開上國道3號。

警方獲報後隨即駕車在後方跟隨，而余男行經關西服務區時，一度逆向行駛並衝撞巡邏車後逃離，最終於南下77公里處自撞護欄，員警隨即下車持臂盾與拿著雙刀的余男對峙，現場畫面中可見余男依舊情緒不穩，拒絕被逮，最後在員警伺機噴辣椒水下，以棉被與警棍共同制服他。

余男於抵抗過程中造成自身手臂刀傷，經送醫救治後並無大礙，新埔分局員警則有拉傷及抓傷。針對上述危險行為，警方依法將余男以強盜、公共危險、妨害公務等罪移送新竹地檢署究辦，以維法紀及公共安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。