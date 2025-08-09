　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」　國道自撞護欄拒捕

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣一名58歲余姓男子昨(8日)深夜發酒瘋，家屬報警求助，怎料救護車抵達時，余男竟持刀劫走救護車開上國道，途中不慎自撞護欄，見拿盾、警棍的員警上前，依舊揮刀不願就範，最終仍被壓制送醫，一連串荒唐行徑更造成員警受傷，後續依法送辦。

▲▼ 男子發酒瘋持刀劫走救護車，在國3自撞護欄被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲男子發酒瘋持刀劫走救護車，在國3自撞護欄被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

8日晚間10時40分，余男因酒後做出脫序行徑，家人報警求助，消防局派出1車3人前往，抵達時見余男已經睡著，警消確認無虞後原本準備離去，渠料他竟是假睡，醒來後持刀衝向救護人員，並劫走救護車開上國道3號。

▲▼ 男子發酒瘋持刀劫走救護車，在國3自撞護欄被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方獲報後隨即駕車在後方跟隨，而余男行經關西服務區時，一度逆向行駛並衝撞巡邏車後逃離，最終於南下77公里處自撞護欄，員警隨即下車持臂盾與拿著雙刀的余男對峙，現場畫面中可見余男依舊情緒不穩，拒絕被逮，最後在員警伺機噴辣椒水下，以棉被與警棍共同制服他。

▲▼ 男子發酒瘋持刀劫走救護車，在國3自撞護欄被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

余男於抵抗過程中造成自身手臂刀傷，經送醫救治後並無大礙，新埔分局員警則有拉傷及抓傷。針對上述危險行為，警方依法將余男以強盜、公共危險、妨害公務等罪移送新竹地檢署究辦，以維法紀及公共安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 男子發酒瘋持刀劫走救護車，在國3自撞護欄被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

妻偷吃保險員！綠夫崩潰求償50萬　「錄音內容只有普級」判敗訴

股票賠500萬！屏東男想「翻賺5倍」押房ALL IN　東港警急阻詐

獨／專偷攤商「夜市大盜」高雄被逮　攤販自製查緝專刊建功

國道飆速被罰1萬2！詭辯：警告標誌太小　法官實測狠打臉

快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡

控父母偏心！狂搖30棵蓮霧樹...掉果損失90萬　老農夫婦含淚告兒

毒媽帶3歲女兒住旅館「當面狂吸」9個月　可憐童毒品濃度破萬

「框全場」也不行！摩鐵硬上泥醉酒店妹　水電工付50萬換免囚

車手騙237萬元只賠6千元　還嫌判關1年4個月太重

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

妻偷吃保險員！綠夫崩潰求償50萬　「錄音內容只有普級」判敗訴

股票賠500萬！屏東男想「翻賺5倍」押房ALL IN　東港警急阻詐

獨／專偷攤商「夜市大盜」高雄被逮　攤販自製查緝專刊建功

國道飆速被罰1萬2！詭辯：警告標誌太小　法官實測狠打臉

快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡

控父母偏心！狂搖30棵蓮霧樹...掉果損失90萬　老農夫婦含淚告兒

毒媽帶3歲女兒住旅館「當面狂吸」9個月　可憐童毒品濃度破萬

「框全場」也不行！摩鐵硬上泥醉酒店妹　水電工付50萬換免囚

車手騙237萬元只賠6千元　還嫌判關1年4個月太重

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

不斷更新／鄧愷威主場首秀後援5局無失分！帶勝投資格退場

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

社會熱門新聞

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

即／台東銀樓搶案！男噴辣椒水奪60萬項鍊

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

毒蟲闖燈撞機車　無辜騎士頭爆血命危

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」羈押禁見

鄭文燦開庭嗆：是人不是神　檢察官自詡牧羊犬

美女主播高文音下班險遭男子攻擊

更多熱門

相關新聞

澎湖漁船起火海巡派艦艇滅火救援

澎湖漁船起火海巡派艦艇滅火救援

澎湖外海今（9）日清晨發生漁船起火事件，海巡署接獲通報後，緊急調派艦艇前往救援，所幸船長已由鄰近漁船救起，現場火勢在海巡人員全力搶救下順利撲滅，未造成人員傷亡，但漁船被燒到只剩架子。

高雄BMW不甩號誌畫面曝！對向小黃閃不及衝撞　車頭毀釀1傷

高雄BMW不甩號誌畫面曝！對向小黃閃不及衝撞　車頭毀釀1傷

林智平大巨蛋首轟：可能外野空調沒開

林智平大巨蛋首轟：可能外野空調沒開

美女主播高文音下班險遭男子攻擊

美女主播高文音下班險遭男子攻擊

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

關鍵字：

影音新竹救護車國道3號酒醉

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面