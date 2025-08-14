車禍忘拉手煞車「神力阿姨」單手拉車　奇葩畫面曝光網友朝聖

記者林東良／台南報導

網傳一段離譜的國道車禍畫面，國道3號北向358.2公里處，1部小客車竟逆向滑行，女駕駛拉著車門邊跑邊追車，撞上停在外側的車才停下，整個驚險過程被網友拍下，國道公路警察局第八公路警察大隊指出，小客車因車禍逆向停車疑因手煞車未拉起，導致車輛往前滑動，再度撞上1輛自大貨車，所幸現場無人受傷。

而事故畫面被PO上網路後，讓網友驚呼連連，有人指「人遛狗常看到，車遛人倒是第一次見」，也有網友狠虧「國道上重訓，不簡單......人生成就解鎖」。

▲小客車事故後逆向停於內側車道，疑因手煞車未拉起滑動再撞大貨車。（翻攝自車輛交通事故研究所）

國道3號北向358.2公里處1日上午10時46分發生一起三車事故，一輛行駛外側車道的小客車先與中線車道的營業半聯結車發生碰撞，事故後小客車逆向停在內側車道，疑似因手煞車未拉起，車輛往前滑動，再度撞上外側車道的一輛大貨車，所幸現場無人受傷，三名駕駛酒測值均為零。

國道公路警察局第八公路警察大隊指出，事故發生後小客車位置危險，車體逆向滑動再撞車，幸未造成更大傷亡。國道警方提醒，若事故後車輛仍可行駛且無人受傷，應先做好警戒、拍照存證，並隨時注意來車動態，盡速將車移至安全處等候警方到場查處。

國警方也呼籲，用路人下車檢視狀況前，務必先確認車輛停妥、拉好手煞車，避免車輛滑動造成二次事故或危害。