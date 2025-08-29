天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

▲聽到原PO生理期來不能吃冰，外國友人們都傻眼了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名妹子因月經來婉拒吃冰棒，讓日韓、美國、加拿大與印度友人一臉問號「為什麼不行？」「怎麼沒聽過？」引發她懷疑是否台灣才有這種禁忌。文章引來萬人討論，「台灣太容易造就又濕又寒的體質了」、「我一吃到冰，月經會馬上停掉的那種」。

一名女網友在Threads開頭就發問，「是不是只有台灣女生月經來不能吃冰的？」之所以會這樣問，是因為天氣實在太熱，異國朋友們想吃冰棒消暑一下，於是她婉拒並解釋，「我月經來不能吃冰的」，結果全場友人都投射訝異的眼光看著她。

韓國友人一臉困惑回「啥？」印度朋友問道「為什麼不行？」接著是日本友人說「我怎麼沒聽過？」美國朋友則是一臉問號，最後加拿大的友人也反問，「這麼熱怎麼可以不吃冰？」

被突如其來的連番問句，搞得原PO也一臉錯愕又不知所措，於是她也好奇詢問脆友們，「所以到底為什麼大家都說不行？文化差異嗎？可是他們肚子也不會痛。」

底下網友熱議，「我堂妹是在美國出生的台灣人，她也照常吃冰」、「其實基本上能不能吃冰，要由你身體寒不寒來決定，台灣太容易造就又濕又寒的體質了」、「其實吃冰的可以加速子宮收縮 可以讓經血排乾淨，但會痛的人，應該也是因為收縮造成」、「朋友在美國生小孩，他說隔壁的美國小姐生完直接吃冰淇淋」、「外國人生理痛就吃止痛藥啊」。

也有網友直言，「我是真的生理期一吃到冰，月經會馬上停掉的那種」、「體質問題吧，像我經痛是嚴重到必須提前一周開始吃止痛藥，否則會痛到血壓過低昏倒進急診」、「我以前也覺得沒有關係，結果有一次越吃越痛，最後我大概只吃了五口就投降了」、「我的經驗是吃冰容易有血塊，而且量變少」。

到底生理期來能否吃冰，這讓婦產科醫師烏恩慈坦言，隨著氣溫升高「生理期可以吃冰嗎？」這萬年考古題又被挖出，有網友認為「日本韓國也一律喝冰水啊」、「可是我月經來真的渾身不對勁！這樣對身體真的好嗎？」「到胃都一樣是熱的」。

烏恩慈強調，外國人的子宮一樣是肌肉「並沒有比較強」。而月經一樣是卵子成熟、荷爾蒙起伏產生子宮剝落的產物。她表示，身體保健的大原則為均衡飲食和規律運動，不需隨著經期立下禁忌或強迫自己吃補品。

振興醫院婦產部醫師李偉浩也曾指出，以西醫觀點看來，食物下肚進入胃中溫度即改變，因此不太可能影響子宮。而常見的婦科疾病，包括子宮肌瘤、子宮內膜異位症，都常常起因於個人體質或細胞自體變化，「所以吃冰並不太可能讓婦科疾病惡化。」

此外，婦產科醫師蘇怡寧也常收到關於生理期來千萬別吃冰的疑問，他多次發文指出，目前「並沒有醫學證實生理期來不能吃冰」，對於這項問題基本上以「吃了會不舒服就不要吃，吃了不會不舒服就沒關係」作為認定即可，不需要特別情緒勒索，要別人跟著不吃冰。