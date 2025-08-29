　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

▲私密處示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲聽到原PO生理期來不能吃冰，外國友人們都傻眼了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名妹子因月經來婉拒吃冰棒，讓日韓、美國、加拿大與印度友人一臉問號「為什麼不行？」「怎麼沒聽過？」引發她懷疑是否台灣才有這種禁忌。文章引來萬人討論，「台灣太容易造就又濕又寒的體質了」、「我一吃到冰，月經會馬上停掉的那種」。

一名女網友在Threads開頭就發問，「是不是只有台灣女生月經來不能吃冰的？」之所以會這樣問，是因為天氣實在太熱，異國朋友們想吃冰棒消暑一下，於是她婉拒並解釋，「我月經來不能吃冰的」，結果全場友人都投射訝異的眼光看著她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國友人一臉困惑回「啥？」印度朋友問道「為什麼不行？」接著是日本友人說「我怎麼沒聽過？」美國朋友則是一臉問號，最後加拿大的友人也反問，「這麼熱怎麼可以不吃冰？」

被突如其來的連番問句，搞得原PO也一臉錯愕又不知所措，於是她也好奇詢問脆友們，「所以到底為什麼大家都說不行？文化差異嗎？可是他們肚子也不會痛。」

底下網友熱議，「我堂妹是在美國出生的台灣人，她也照常吃冰」、「其實基本上能不能吃冰，要由你身體寒不寒來決定，台灣太容易造就又濕又寒的體質了」、「其實吃冰的可以加速子宮收縮 可以讓經血排乾淨，但會痛的人，應該也是因為收縮造成」、「朋友在美國生小孩，他說隔壁的美國小姐生完直接吃冰淇淋」、「外國人生理痛就吃止痛藥啊」。

也有網友直言，「我是真的生理期一吃到冰，月經會馬上停掉的那種」、「體質問題吧，像我經痛是嚴重到必須提前一周開始吃止痛藥，否則會痛到血壓過低昏倒進急診」、「我以前也覺得沒有關係，結果有一次越吃越痛，最後我大概只吃了五口就投降了」、「我的經驗是吃冰容易有血塊，而且量變少」。

到底生理期來能否吃冰，這讓婦產科醫師烏恩慈坦言，隨著氣溫升高「生理期可以吃冰嗎？」這萬年考古題又被挖出，有網友認為「日本韓國也一律喝冰水啊」、「可是我月經來真的渾身不對勁！這樣對身體真的好嗎？」「到胃都一樣是熱的」。

烏恩慈強調，外國人的子宮一樣是肌肉「並沒有比較強」。而月經一樣是卵子成熟、荷爾蒙起伏產生子宮剝落的產物。她表示，身體保健的大原則為均衡飲食和規律運動，不需隨著經期立下禁忌或強迫自己吃補品。

振興醫院婦產部醫師李偉浩也曾指出，以西醫觀點看來，食物下肚進入胃中溫度即改變，因此不太可能影響子宮。而常見的婦科疾病，包括子宮肌瘤、子宮內膜異位症，都常常起因於個人體質或細胞自體變化，「所以吃冰並不太可能讓婦科疾病惡化。」

此外，婦產科醫師蘇怡寧也常收到關於生理期來千萬別吃冰的疑問，他多次發文指出，目前「並沒有醫學證實生理期來不能吃冰」，對於這項問題基本上以「吃了會不舒服就不要吃，吃了不會不舒服就沒關係」作為認定即可，不需要特別情緒勒索，要別人跟著不吃冰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
消防分隊長「值勤時喝花酒」！銷魂畫面曝
少女跟家人露營　遭老闆兒子性侵
ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱
快訊／獲利了結賣壓出籠！台股收盤翻黑
台灣女警日檢N1！　讓日本旅客超感動
新光三越台南小北門店今開門爆滿　民眾排14小時搶泡泡瑪特
快訊／美強生發布聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光　命理師警告：別穿大紅

ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱受肯定

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

台中人等到了！新光三越提前2個月完成修復　9/5起分層大進貨

天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

抹茶星冰樂「隱藏1喝法」曝光　店員秒加量！內行推爆：超好喝

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光　命理師警告：別穿大紅

ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱受肯定

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

台中人等到了！新光三越提前2個月完成修復　9/5起分層大進貨

天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

抹茶星冰樂「隱藏1喝法」曝光　店員秒加量！內行推爆：超好喝

半夜「越騎越歪」連撞路邊3車　桃園騎士嚇醒：我恍神失控

圓婚紗夢！　統一企業攜手嘉義縣市舉辦黃金鑽石婚活動

快訊／基隆公寓天花板「整個掉下來」　初判「3關鍵原因」造成

PREQIN發布調查報告：亞太區家族辦公室數量六年間增6倍　私募股權兩類資產受歡迎

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻畫面曝光

PO文「核廢料恐置公投票前3縣市」被移送　法官不罰理由曝

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

大阪世博禁「中華民國國旗」文化部：強烈遺憾

媽媽餵「道歉文」提油救火？　2大品牌被點名

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

媽媽餵聲明開新戰場！　拿「兒科醫」背書遭打臉

七夕拜床母、七娘媽大不同！供品、禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

投資美國不僅是應對關稅的短期策略，更是台灣企業提升國際競爭力的長期布局。在全球貿易環境日益複雜的當下，美國市場憑藉其經濟規模、技術優勢與穩定性，成為台灣企業拓展國際版圖的理想選擇。

美軍售順利交付　台國防預算會更高

美軍售順利交付　台國防預算會更高

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

大阪世博禁「中華民國國旗」文化部：強烈遺憾

大阪世博禁「中華民國國旗」文化部：強烈遺憾

關鍵字：

生理期月經外國友人吃冰棒台灣禁忌

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面