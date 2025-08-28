不是颱風、小動物！埔里一直停電民眾快抓狂　電纜大盜落網

記者高堂堯／南投報導

鄧姓男子涉嫌於近3個月在草屯鎮、大埔里地區連續5次竊取台電電纜線，竊得電纜長達千餘公尺、變賣牟利近6萬元，甚至嚴重影響轄區供電穩定與民眾日常生活；埔里警分局迅速成立專案小組全力偵辦，日前逮捕鄧男到案，並當場查扣贓證物，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

▲埔里警方破獲近月數起台電公司所屬電纜線遭竊事件。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，因轄區近月來連續發生多起電纜線遭竊事件，嫌犯以不明工具將電纜剪斷後竊走，對公共設施造成嚴重損害，台電公司也接連報案，專案小組立即調閱案發周邊多處監視器畫面，鎖定一部懸掛他車車牌的重機車涉有重嫌；經監視器畫面交叉比對資料，警方發現該輛重機車曾多次於草屯鎮土城地區出現，專案人員遂加強該地梭巡查緝。

至14日凌晨，查緝人員在草屯鎮中正路平林橋上發現該部重機車行跡可疑，車輛腳踏板上疑似載有大量電纜線，隨即示意該車輛停車受檢，但駕駛人拒絕配合並加速逃逸，企圖脫逃，所幸員警運用地物與攔截技巧，最終成功於東側橋頭攔停，當場查獲嫌犯鄧男，並在其車上起出一把電纜剪及一捆重達54.8公斤、長約210公尺的電纜線，經初步調查後確認為其稍早自草屯鎮中和路某處竊得。

警方調查，鄧男過往曾有多筆毒品與竊盜前科，行竊經驗豐富、手法熟練，作案時以他車號牌懸掛於作案車輛掩飾身分、避免遭查緝，他自今年5月以來已在埔里警分局轄區內多次竊取台電電纜線，累計竊得電纜重量高達270公斤、市值約8萬5000元，再以每公斤220元變賣牟利；埔里分局表示，將持續追查是否尚有共犯參與及贓物流向，並已建請南投地檢署對鄧男聲請羈押，以防其再犯。