桃園騎自行車到鶯歌闖空門　發現備用鑰匙！偷走2.5萬紅包錢　

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區尖山路一處民宅，日前有民眾報案指稱，返家時發現屋內抽屜、包包全被打開，2萬多元紅包錢不翼而飛，警方立即調閱監視器，發現竊嫌從窗戶邊取得備用鑰匙，直接從大門進到屋內行竊。警方鎖定特定男子，並於24小時內，在桃園中壢火車站逮捕竊嫌，並帶回警局偵辦。

▲林男將備用鑰匙放在窗邊，卻被劉男利用進入屋內行竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，35歲林姓男子與妻子及母親，一家三口同住在新北鶯歌尖山路一帶，上週五（22日）全家回宜蘭老家渡假，離開時僅將門窗關上，並在窗邊放置備用鑰匙，全家就開心出遊。但過兩天就接獲鄰居提醒，鑰匙插在大門上未拔，林母一大早從宜蘭跑回鶯歌，拔下鑰匙後就返回宜蘭，未進入屋內查看。

▲劉男騎腳踏車從桃園出發，一路搜尋下手目標。（圖／記者陸運陞翻攝）

兩天後，林男晚間7時許返家，開門後赫然發現抽屜及包包全被翻開，母親所存放的紅包錢及買菜錢都被竊取，僅留下些許零錢，共計損失2萬5300元。林男隨即前往警局報案。警方調查，發現竊嫌為51歲劉男，平時無固定工作住在桃園地區，並且有多項竊盜前科，幾乎偷騙全台灣。

警方追查，劉男案發當天，就從桃園車站騎腳踏車一路騎往鶯歌方向，沿途就摸住戶門窗試探有無緊閉，直到摸到林男住處時，在門窗上發現備用鑰匙，直接開門進入屋內行竊。警方鎖定劉男行蹤，於25日晚間在中壢火車站逮捕劉男，其供稱坦承犯案，所竊得財物都已全部花光，偵訊後依竊盜罪移送偵辦。

▲警方於中壢火車站逮捕行竊的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽分局呼籲，民眾加強居家安全防護，妥善保管鑰匙與財物，切勿將被房門鑰匙任意丟置於屋外藏放，或容易取得之處，避免讓有心之徒有機可趁，造成財物損失。