「粽香幸福台灣尾」20週年 300恆春民眾同樂

▲恆春基督教醫院在恆春西門廣場舉辦「粽香幸福台灣尾」活動 。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院(恆基)今（20）日在恆春西門廣場舉辦「粽香幸福台灣尾」活動，適逢第20屆，現場湧入300位長輩與親子參與，場面溫馨、熱鬧。

活動首先由童心幼兒園小朋友帶來活潑可愛的「鯊魚舞」揭開序幕，孩子們熱情邀請阿公阿嬤一起動起來，並巧妙呼應今日5/20的「我愛你」諧音，傳遞滿滿愛意。童稚笑容與舞動身影感染全場，炒熱氣氛。

接著進行「親子共學趣龍舟健走競賽」與「手洗愛玉」等趣味活動，讓長者與孩子們齊心協力、同樂互動。一位來自童心幼兒園的小朋友開心地說：「好喜歡這次的龍舟競賽，下次還想再玩！」

現場氣氛溫馨熱絡，不僅老大人與孩童玩得盡興，連恆基的醫護與現場同仁也熱情加入競賽行列，場邊加油聲此起彼落，熱情更勝正午高溫，充分展現社區凝聚力與活力。

護理同仁不畏炎熱，設立免費健康檢查攤位，主動關心鄉親健康狀況。中午邀請到力麗觀光集團廚師現場烹調營養粥，並提供芭蕉旗魚味噌湯、台南知名劉家肉粽及多種涼飲無限暢飲，讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

立法委員徐富癸張牡丹特助、屏東縣議員潘芳泉趙振英特助、議員張榮志服務處蔡正榮主任、恆春鎮民代表會陳進興副主席、楊志偉代表、劉洋生代表，以及保力村張明文村長、南灣社區發展協會江秀菊理事長、城西里蔡芬芳里長、山腳里韓學火里長，並有鼎裕建設闕淑君總經理、力麗觀光蔡宗易董事等人均到場與鄉親同樂。

恆基顏簡美珠院長表示，「粽香幸福台灣尾」活動自創辦以來，始終以關懷長者與弱勢家庭為出發點，期盼透過每年的端午節活動，促進社區連結，鼓勵長者走出家門、與人互動，實踐世代共融的願景。更強調，健康不只是醫療服務，更是生活中的陪伴，未來將持續和地方攜手，打造充滿愛與活力的樂活城市。