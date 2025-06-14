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金門「行軍召集令」盛大舉辦！5個敵情模擬超真實　2百人熱烈參與

▲▼「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今年度金湖鎮下莊社區發展協會在縣府及公所協助下，申辦衛生福利部大旗艦計畫補助，領航信義新村、塔后、山外、新市及武德新莊等5社區共同協力辦理相關活動，今(14)日上午在中山紀念林辦理大旗艦計畫「行軍召集令」，為讓參與之居民深入體驗國軍行軍氣氛及加強聯合社區合作精神，特向陸軍防衛指揮部借用迷彩服裝，並經六社區共同討論規劃設計5個狀況演練，共約2百人參加此一別出心裁的旗艦行軍活動。

金門曾經歷戰爭，爰早期大多數村落均有國軍駐軍，後續撤軍後留下的碉堡、營區成為金門島上特殊的戰地風情，演習、行軍亦是多數居民的回憶，為了讓社區居民回味昔日戰地風情，大旗艦計畫特別規劃了一年2次行軍活動。

▲▼「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

本次行軍召集令於中山紀念林石頭牌前誓師出發，行軍過程伴隨軍歌及口號，並設計5個敵情模擬，由各社區分別主責辦理，包含情境一:空襲警報(播放警報聲音，模擬敵機臨空，全員就地臥倒、掩蔽、靜音)、情境二:砲擊摸擬(播放爆炸音效，模擬敵砲射擊，全員分散臥倒、躲避、尋找遮蔽物)、情境三:毒氣攻擊(以哨音與旗幟提示毒氣區，模擬敵方釋放毒氣，全員用毛巾遮口鼻、迅速撤離)、情境四:小部隊襲擊(播放槍聲及隠藏觀察哨，模擬發現可疑狙擊點，全員快速通過、低姿通行)及情境五:道路中斷(以哨音、旗號及路障，模擬道路被炸毀，全員探索替代路線、通知指揮)，內容生動精彩，讓各參與社區民眾有不同的體驗與合作經歷。

▲▼「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

本次行軍活動將精實的行軍訓練科目，轉化為生動的情境體驗，使社區居民更加珍惜這座島嶼上的文化資產與戰役史蹟，也透過活動讓各社區居民共同參與，除可活動健身外，更凝聚各社區居民感情，使旗艦家族能相互支持與陪伴，建立團隊意識攜手共創共生、共好及共學之願景。社會處也表示，亦將繼續輔導其他鄉鎮社區踴躍申辦大小旗艦計畫，期藉由大手牽小手、母雞帶小雞的方式，讓社區共生、共學、共好，共創幸福金門。

▲▼「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「行軍召集令」今盛大舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

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