支持勝過責備　屏東2慈父守護孩子從低谷走向新生

▲屏東縣榮譽觀護人協進會表揚傑出向日葵爸爸。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣表揚「傑出向日葵爸爸」，許爸爸與陳爸爸在孩子誤入歧途時，選擇不離不棄，以深沉父愛守護更生路。他們用行動支持，陪伴孩子從低谷走向新生，展現父愛最堅實的力量。

屏東縣榮譽觀護人協進會辦理「114年度傑出向日葵爸爸」表揚活動，由檢察長陳盈錦與協進會理事長蔡木財親自到府頒獎，致贈匾額、鮮花及保健食品等，感謝來自高樹的許先生與里港的陳先生，當他們的孩子一時誤入歧途時，他們選擇不離不棄，以無聲卻深沉的父愛，守護著孩子走過人生低谷，成為更生路上最堅實的後盾。

高樹許先生是退休農場主管，兒子阿宏（化名）曾因涉入販毒案被判刑15年。案件初期，許爸爸積極聘請律師協助辯護；服刑期間，他更是月月探視、從不間斷，讓阿宏在冰冷的鐵窗生活中，始終感受著父愛的溫度。阿宏假釋出監後，許爸爸毫不猶豫地將曳引機與田地交由兒子管理，鄰里因信任許爸爸而接納阿宏，甚至牽成他的婚事。如今，阿宏已升格為人父，擁有自己的家庭與嶄新的人生篇章。

里港的陳爸爸自國中起便投入砂石車維修工作，將一身技藝傾囊相授給兒子阿國（化名）。雖然阿國多次服刑、累計長達十多年，且長期關押在澎湖監獄，陳爸爸與親友仍不辭辛勞跨海探監，從未間斷。為了維持家計、守住家庭，他多次搬遷保養廠址，讓家始終完整相守。如今，阿國已成為保養廠的中堅力量，更成家立業，獲得許多客戶的肯定。陳爸爸欣慰地說，看著一家人歡笑生活在一起，過去的辛苦都變成甜美回憶，而兒子認真踏實的工作，就是最動人的回報。

檢察長陳盈錦表示，家人就是永不放棄誰，彼此牽引著，每位傑出向日葵爸爸，就像中央山脈般雄偉沉靜，不論狂風暴雨如何摧殘，始終挺立守護，陪伴子女勇敢面對生命的風浪，直到迎來曙光、綻放燦爛人生。