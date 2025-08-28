賴清德視察海軍一六八艦隊　承諾優化待遇、改善官兵生活環境

▲總統賴清德日前赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，也特別錄製莒光園地「與官兵有約」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，也特別錄製莒光園地「與官兵有約」，節目於今（28）日下午播出。賴清德肯定艦上的弟兄姊妹是守護台灣第一線的關鍵角色，他也承諾，一定會做國軍的後盾，持續提升國防預算、推動國防改革、優化國軍各項待遇、改善官兵生活環境，並加強國防產業發展與國際合作。

賴清德登艦後，先聽取官兵分享職務工作內容及慰勉執行演訓辛勞。他表示，偵巡前的完善規劃及預先準備的工作很重要，是確保任務順利、保障官兵安全的關鍵環節。同時提到，每一位在艦上的弟兄姊妹，都是守護台灣第一線的關鍵角色；每一次出海、偵巡都是對國家安全的貢獻與守護，是海軍的光榮，更是國家的驕傲。對於海軍守護這片海域、保護台灣民主與自由。

賴清德說，身為三軍統帥，除了提高國防預算，堅實國防力量，照顧三軍官兵的生活也是他的責任，所以上任後即接受國防部長顧立雄建議，為國軍增加加給。此外，對於官兵分享海上任務時間長、天氣變化嚴峻，但仍不畏烈日和風浪考驗，以專業、紀律和信念，不畏辛勞與挑戰，成為守護國家安全的堅實屏障則感受深刻。

賴清德指出，國軍弟兄姊妹穿上軍服，肩負起守護國家安全的重責大任。國家的安定，不只依靠領導者的決策，更有賴全體國軍官兵同仁的堅守崗位、忠於職守。

他提到，國軍專注於自己的職責，就是人民最信任的力量；在海上用雷達與聲納守護的，不只是領海，更是國家的未來與人民的信心，面對當前的嚴峻情勢，「反侵略、護主權」是共同信念，只要團結在一起，敵人就無法分化我們；只要意志堅定，威權就無法奪走珍視的民主與自由。

賴清德表示，國軍的信心，就是國家的安心。今年7月國軍完成「漢光41號實兵演習」，這是演練規模最大、最貼近實戰的一次，無論是灰帶襲擾行動應處、動員戰力恢復效能、軍民整合協調，或是整體防衛韌性的建構，每一位國軍弟兄姊妹都團結合作，展現了高度的反應力和行動力。

賴清德也說，演習期間遇到颱風來襲，國軍也第一時間完成整備投入災區支援，從演訓場地到救災前線，都看到訓練精實、士氣堅定的部隊，讓國人驕傲，也讓國人安心。

賴清德指出，中共持續不斷的灰色侵擾、心理滲透及錯假資訊操弄，都是對台灣防衛意志的長期挑戰，官兵們每天都在面對這些壓力，政府一定會做國軍的後盾，持續提升國防預算、推動國防改革、優化國軍各項待遇、改善官兵生活環境，並加強國防產業發展與國際合作。

賴清德強調，政府要提升的不只是軍事力量，更是守護民主的決心。唯有靠實力，才能有真正的和平；唯有備戰，才能避戰；也唯有共同努力，才能守護國家的未來。