民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」　限時3天「買2送2」

▲▼7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

▲7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接開學季，7-ELEVEN 推出夢幻粉色系療癒冰品，全新升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋，添加拉拉山鮮榨水蜜桃汁、可爾必思發酵乳，消暑又清甜，9月1日至9月3日搶先在「OPENPOINT APP」行動隨時取開賣「買2送2」優惠券。

▲▼7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

7-ELEVEN將在9月推出「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋，另外也首次聯名打造原味「可爾必思思樂冰」，獨家原料添加可爾必思發酵乳，帶來清爽酸甜、冰沙氣泡爽感。

▲▼7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

▲思樂冰也同樣與可爾必思聯名，推出「可爾必思思樂冰」。（圖／業者提供）

若喜歡微醺風味，還可嘗試大人版「可爾必思威士忌思樂冰」，隨個人喜好倒入尊美醇愛爾蘭威士忌，酒感柔和甜中帶酸，清爽又解膩，即日起至9月16日享活動組合價100元優惠（原價114元）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲全家便利商店持續推出「滑爆可樂霜淇淋」，新口味預計9月初推出。（圖／記者林育綾攝）

另外，全家便利商店持續推出「滑爆可樂霜淇淋」，氣泡甜香與沁涼口感融合。此為與潮流品牌VANS跨界合作，加9元還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」。

全家APP隨買跨店取自即日起至8月31日快閃優惠「Fami!ce霜淇淋 8支299元」，全家也計畫在9月初公布全新霜淇淋口味，外傳是「蘭姆葡萄霜淇淋」讓不少粉絲期待。

