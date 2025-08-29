　
地方 地方焦點

婦女重返職場找回自信！　靠「婦女再就業計畫」兼顧家庭與工作

▲小筠（化名）透過「婦女再就業計畫」順利返鄉就業，在社團法人台灣共融協會擔任行政企劃，兼顧家庭與工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

29歲的小筠（化名）曾在觀光工廠擔任導覽員，也在工業區擔任包裝作業員，婚後返鄉玉井區，專注照顧兩名子女，職涯中斷近6年，隨著孩子陸續入幼稚園，小筠希望重返職場，但因山區工作機會有限，又需兼顧家庭作息，求職過程屢屢碰壁。

在勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助下，小筠順利進入社團法人台灣共融協會擔任行政企劃人員，不僅紓緩家庭經濟壓力，也重拾自信。永康就業中心玉井台就服員賴美均表示，透過「婦女再就業計畫」提供長期失業婦女就業獎勵，搭配僱主提供的彈性工時與僱用獎助津貼，鼓勵企業聘用婦女，協助她們兼顧家庭與職場，穩定就業。

小筠目前工作除了彈性工時，週六上班還可攜帶孩子至單位，協會表示，支援婦女兼顧家庭與育兒是宗旨，除彈性工時與自律休假制度外，還提供多項生活平衡福利。迄今她已穩定就業一個月，不僅獲得穩定收入，也逐步找回自信與成就感，未來還可領取最高新台幣3萬元就業獎勵金，有效減輕家庭經濟壓力。

永康就業中心主任李奇玫說，許多婦女因家庭暫離職場，但依然擁有豐富能力與專長，值得被看見與支援。「婦女再就業計畫」不僅協助婦女安心重返職場，也透過僱用獎助津貼與工時補助，鼓勵企業提供彈性，達到雙贏。她呼籲婦女朋友勇敢踏出第一步，利用就業中心資源找到適合工作，重新展現自我價值。

小筠表示，感謝就業中心與計畫的協助，讓她在兼顧家庭的同時持續發揮專長，未來希望在行政企劃領域精進，並為家庭與社會貢獻心力。

婦女職場婦女再就業計畫家庭工作

