老闆做什麼「會讓人想離職」　過來人點出4大忌：聽久就膩了

▲老闆做什麼「會讓人想離職」，過來人點出4大忌。（示意圖／翻攝自Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

「離職」是許多上班族在面對職場困境時，不得不考慮的選項，而影響這個決定的因素很多，每個細節都可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。有網友就好奇，老闆做了什麼事「會讓你立刻離職」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在網路社群平台threads發文，詢問廣大網友「你覺得老闆對你做什麼事，會讓你立刻離職？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友熱議，有網友指出，老闆出爾反爾、畫大餅不兌現是大忌，「畫大餅，真的很討厭說謊，就實話實說不要浪費彼此的時間啊」、「出爾反爾，今天這樣，明天這樣，後天再說」、「畫大餅，每年畫餅，每年我都用命在拼，聽久就膩了，身心疲憊，只好離開」。

有網友覺得，老闆不尊重下屬，會讓人想離職，「假會，全世界好像他最厲害，脾氣時好時壞」、「貶低你的價值，說你出去也沒比較好，噁心」、「用自以為是皇帝的口氣講話，然後我就會嘴巴上說好，我知道了，在心裡想我回去怎麼寫離職單」、「大吼大叫失控的怪人」。

也有網友表示，性騷擾是離職原因之一，「性騷擾，職場有很多無意間的言語性騷擾，有些聽了真的不是很舒服」、「職場上超多性騷擾，尤其是女生很容易遇到」。

也有網友點出，指派任務卻從不講清楚要求、或指派職位外的任務，也會讓人想離職，「一個企劃案反對3次以上，要不直接說你要做的方案，不然我走，事不過三」、「把不是我份內的事丟過來要我做」、「什麼要求都不說，東西做好了又一直否決，也不說哪裡不好，這種真的超討厭」。