23名台灣藝人配合統戰遭約談　文化部：多數被中國經紀公司表態

▲▼賴清德新任內閣人事 第二場發佈會 文化部：李遠 教育部：鄭英耀 法務部：鄭銘謙交通部：李孟諺 內政部：劉世芳 李遠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長李遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

近期陸委會提供赴中國發展且配合中共發表統戰貼文的23位台灣藝人名單，並請文化部進行約談。文化部今（29）日表示，根據藝人回應內容，多數表達貼文為中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，部分對於可能觸法感到緊張，表達「未來一定會遵守相關法令」。文化部在了解及溝通過程中，也不斷重申及提醒赴中發展應遵守相關法令。

文化部表示，從此次約談中，進一步理解及證實中國言論管制嚴格，日漸增強中國經紀公司高政治化的經營管理模式，對於藝人的簽約條件充滿著「出錢是老大」心態，有藝人明確表達，其於中國的個人社群媒體經營因屬行銷宣傳，所以依經紀約由「中國經紀公司管理」。

因此，文化部經整體衡量主客觀條件及產業發展現實，目前最重要的工作，仍將持續提醒台灣藝人應遵守兩岸相關法令，並繼續健全產業生態環境。

文化部長李遠也發表公開信，懇切提醒所有台灣藝人，台灣從來不反對台灣藝人為了更大的市場去中國發展，但是中國會在藝人不知情的情況下，做出各種在台灣無法想像的事，例如發聲、貼文。表態對中國的認同、否定台灣主權只會是第一步，接下來還會干涉創作、打扮、言論，甚至是出入境。

李遠強調，文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。台灣已經掙脫了漫長的威權戒嚴時代，在多元文化相互激盪及創作自由的環境下，台灣現在的文化呈現一種不覊、奔放卻又深沉的獨特魅力，越來越受到世界各國的重視和矚目。政府的文化預算逐年攀升，也成立了投資文化產業的單位，大力協助各項民間的文化產業的發展。

李遠說，現在的文化部擁有很大的能量，透過各種補助和投資、提高獎勵、加強培訓，不斷創造文化人的工作機會和文化產業生態。這些年更是鼓勵和國際合資合作製作影視作品，開拓更多的海外市場，「我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世」。

李遠喊話，希望台灣藝人赴中發展之前要先有心理準備，「也歡迎回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人。請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣。」

文化部長李遠「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」信件全文：

首先要謝謝所有針對我們所提出的問題一一答覆的台灣藝人。在大部分的回函中，可以感受到他們去中國發展所承受的壓力，因為大部分的回函都表示對那些表態並不知情，有些回函更詳實描述他們在中國發展的真實情况。那一刻，我真的覺得我們才是一家人，台灣是我們的台灣。

就像最近我們在日本大阪世界博覽會的系列文化活動用了「We TAIWAN」這樣的名字，也就是向世界展現「我們台灣」，我們無時無刻都想要讓世界看到台灣。其中在「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」中，更出現我們的國旗。對許多國家的人而言，這其實不算什麼，但是對我們而言卻是很開心的。越是被打壓，越是被限制，反而會讓我們用更大的力氣來反抗和突破。雖然這一直是台灣人的宿命，但這也使我們生命力和勇氣源源不斷。

台灣有句俗諺「拍斷手骨顛倒勇」最能形容在歷史上飽受苦難卻充滿樂觀的台灣人。

在中國這樣一個凡事由上而下，充滿不確定性的人治環境中，相信你們更能理解前面所說的被限制及控制的心情。我們從來不反對台灣藝人為了更大的市場去中國發展，但是我想要提醒你們的是，中國會在藝人不知情的情況下，做出各種你在台灣無法想像的事，例如替你發聲、貼文。替你表態對中國的認同、否定台灣主權只會是第一步，接下來他們還會干涉你的創作、打扮、言論，甚至是出入境。這個市場雖然很大，但是它不是給有才華的人表現的，它只是用這個市場來誘惑你，把你打造成他們想要的樣子，你們充其量只是他們能夠控制的工具。

不用懷疑，他們也可以因為你不知道的理由，一夕之間剝奪你的一切。從我們這次針對23位在中國發展的藝人的約談後，我們更加確定這一切。

文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。台灣已經掙脫了漫長的威權戒嚴時代，在多元文化相互激盪及創作自由的環境下，台灣現在的文化呈現一種不覊、奔放卻又深沉的獨特魅力，越來越受到世界各國的重視和矚目。我們政府的文化預算也逐年攀升，也成立了投資文化產業的單位，大力協助各項民間的文化產業的發展。現在的文化部擁有很大的能量，透過各種補助和投資、提高獎勵、加強培訓，不斷創造文化人的工作機會和文化產業生態。這些年更是鼓勵和國際合資合作製作影視作品，開拓更多的海外市場，我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世。

希望你們去之前要先有心理準備，也歡迎你們回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人，好嗎？

請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣。

