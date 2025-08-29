　
大陸 大陸焦點 特派現場

戰狼仆街！吳京出品電影票房僅26萬元「6天就撤檔」

▲▼吳京出品電影票房僅26萬元　6天就撤檔：尋常日子遇到無常。（圖／翻攝微博）

▲《再見，壞蛋》上映不到一周就撤檔。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸武打明星吳京出品的電影《再見，壞蛋》8月22日上映，但由於票房慘淡，6天只賣出26.7萬元（人民幣），播映不滿一周就於28日宣布撤檔。

《再見，壞蛋》由俞鐘編劇導演，陳明昊領銜主演，陳宇喆、陶慧領銜主演，王寧、周曉鷗特別出演，吳京擔任了該片的出品人，也客串出演了電影。

據「貓眼」專業版數據顯示，《再見，壞蛋》於8月22日上映，上映6天，票房僅有26.7萬元。

▼吳京是《再見，壞蛋》的出品人，並在片中客串出演。（圖／翻攝微博）

▲▼吳京出品電影票房僅26萬元　6天就撤檔：尋常日子遇到無常。（圖／翻攝微博）

由於票房慘淡，《再見，壞蛋》官方28日發出撤檔通知，並表示，「尋常日子遇到無常，經過綜合考量，無奈做出撤檔決定。」

官方指出，請允許「壞蛋」再最後「壞」一次，說一聲來日方長，「短暫的告別是為了日後的重逢，我們希望所有主演主創的傾心努力能被更多人看見，也希望『幸福里』的暖陽能照耀這個世界的更多角落。期待在不久的將來，我們再次相遇。」

《再見，壞蛋》以武漢老城區市民生活為背景，講述了陳明昊飾演的大武因追債結識陳宇喆飾演的男孩豆豆，在幫助其完成遺願的過程中，大武與街坊們讓「幸福里」煥發新生機，展現了平凡人的善良與溫情的故事。

▼《再見，壞蛋》票房慘淡。（圖／翻攝微博）

▲▼吳京出品電影票房僅26萬元　6天就撤檔：尋常日子遇到無常。（圖／翻攝微博）

《再見，壞蛋》不只票房差，評價也不高，在「豆瓣」上可以看到不少網友留下1星、2星的留言，「又臭又長。都2025年了，怎麼還在用醉酒後彩票被狗吃的橋段來惡心觀眾啊……整個故事懸浮得嚇人。」「方言劇就這樣割我韭菜嗎？」「刻板印象+經典套路集大成者。賣房救子的只能是爸爸，歇斯底里大鬧病房的只能是媽媽。」

還有許多人的留言與電影無關，純粹來酸吳京，用的是他過去為《戰狼》受訪時所講的話，「坦克你沒有後視鏡的」「沒有後視鏡」「我會坦克漂移，你會嗎？」

▲▼吳京出品電影票房僅26萬元　6天就撤檔：尋常日子遇到無常。（圖／翻攝微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

